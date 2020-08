SCILLA Premiato il progetto dell’istituto comprensivo di Scilla presentato al concorso nazionale “la Cittadinanza del mare”

concGli alunni dell’istituto comprensivo di Scilla hanno partecipato al concorso nazionale “La cittadinanza del mare” indetto dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Comando Generale delle capitanerie di Porto e Guardia Costiera. Grazie all’impegno delle insegnanti Martello Maria Rosaria, Cotroneo Domenica, Richichi Maria ( referente d’Istituto per il progetto) e Bellantone Rachele, gli alunni hanno raggiunto un nuovo traguardo.

<< I veri protagonisti- hanno spiegato i docenti- sono stati gli alunni che magistralmente indirizzati dalle insegnanti delle classi, si sono trasformati in attori, ballerini, scrittori e pittori. La scuola di Scilla ancora una volta, in un periodo molto complicato, è riuscita a lasciare una traccia indelebile nella memoria dell’intera comunità >>. I temi trattati sono stati: il rispetto dell’ambiente marino e i suoi abitanti, con una favola inventata dai bambini coordinata dalla docente Rachele Bellantone; un filmato sulla pesca del pescespada come volano per l’economia scillese ideato dalla collega Martello Maria Rosaria; un video “Mare Patria” le cui riprese e il montaggio sono stati coordinati dal collega Morano Valerio. La commissione esaminatrice nella motivazione ha sottolineato<< il grande lavoro svolto dagli studenti su un tema così importante e attuale, con particolare plauso a tutti coloro che hanno contribuito a percorsi di riflessione per lo sviluppo di una corretta coscienza civica e sociale>>.

Tina Ferrera