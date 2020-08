SCILLA Rinviata l'ottava edizione del Premio "Zagari"

premio zagari L'attuale situazione di contenimento del contagio ci ha obbligato a prendere, dichiara il presidente Pino Palermo dell'Associazione Costa Viola che organizza ogni anno nell'ultima decade di agosto il Premio per la Medicina Prof. Giuseppe Zagari, una decisione che mai avremmo voluto adottare considerando l’importanza che il Premio intitolato al Medico e Scienziato Scillese Prof. Giuseppe Zagari ha per storia della città, per il turismo e per l'economia di Scilla.

Lo stato attuale dell’emergenza ci ha imposto di adottare scelte ponderate nel rispetto delle norme impartite dal governo al fine di assicurare la tutela di sovraordinati interessi pubblici, quali la salute e l’incolumità dei cittadini scillesi e dei tanti turisti che vengono ad ammirare la nostra città in questi mesi estivi. Il Presidente della giuria Prof.Francesco Saverio Impiombato si rammarica del rinvio dell'ottava edizione del Premio che ha assunto un livello internazionale per la dimensione professionale dei premiati e le relative problematiche trattate. Quest'anno, chiosa il segretario del premio Vincenzo Tromba, oltre all'amarezza per la situazione epidemiologica ed economica che sta attraversando il Mondo siamo stati fortemente scossi per l'improvvisa scomparsa del caro amico e componente della giuria Paolo Marciano medico da sempre impegnato nel sociale che aveva voluto inserire nel premio la sezione solidarietà. Nella prossima edizione verrà ricordata anche l'azione sociale del compianto Paolo Marciano.