BAGNARA CALABRA Libri: "Tra Santi e Teste Coronate", mercoledì 19 agosto incontro con Luciano Regolo

luciano regoloLuciano Regolo è uno dei maggiori esperti della storia straordinaria che ha visto protagonista Natuzza Evolo, la mistica di Paravati. Nella vicenda di lei, di cui si celebra il 10° anniversario dalla morte, troviamo colloqui mistici con santi, con Maria e con Gesù stesso. Un dialogo interiore durato una vita e raccolto in pagine che manifestano la semplicità di cuore della donna e la sua capacità di interpretare il senso profondo del Vangelo e del messaggio cristiano.

In questo libro, Regolo ricostruisce e propone una vera e propria “cristologia” secondo Natuzza, così da offrire ai lettori, innanzitutto la certezza che il messaggio della mistica è perfettamente aderente a quello evangelico; e, dall’altra parte, offrendo uno sguardo nuovo, davvero “materno” sul Gesù della fede, di cui Natuzza si sentiva davvero – secondo quel che lei stessa fece comprendere – contemporaneamente figlia e madre. Di una mamma, infatti, provava i sentimenti nei confronti di Gesù. Una nuova prospettiva che introduce la Evolo nel novero dei grandi interpreti della teologia cristiana.

LUCIANO REGOLO, classe 1966, giornalista, ha lavorato per diverse testate come Repubblica, Oggi e Chi. Ha diretto il quotidiano L’Ora della Calabria, ricevendo a Ischia nel 2014 il premio speciale per la difesa della libertà di stampa, e poi Mate, la prima rivista di divulgazione matematica.

Attualmente è condirettore di Famiglia Cristiana e di Maria con te. Ha scritto numerosi libri, in particolare per Mondadori, tra cui i best-seller: Natuzza Evolo. Il miracolo di una vita (2010), Natuzza amica mia (2011), Il dolore si fa gioia: Padre Pio e Natuzza. Due vite, un messaggio (2013), Le lacrime della Vergine (2014) e Dove la Madonna parlò a Natuzza (2014). Per le Edizioni San Paolo ha pubblicato L’ultimo segreto di Lady Diana (2017) e Storia di Christian (2018).