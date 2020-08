BAGNARA CALABRA Venerdì 14 agosto la presentazione del CD "L'infinito"

copertina infinitoBagnara – L'Infinito, sarà presentato ufficialmente venerdì alle ore 22,00 in occasione del gran concerto dell'orchestra di fiati cittadina che si terrà in piazza Matteotti. Si tratta dell'ultimo impegno discografico del maestro Vincenzo Panuccio, il CD prodotto da Mariella Restuccia per Santa Cecilia Edizioni registrato nel maggio scorso nel salone dell'ex colleggio di Santa Maria degli Angeli in Bagnara Calabra, recording Engineer Angelo Compagnoni, Musitalia, racchiude 11 brani eseguiti dai solisti dell'orchestra di fiati città di Bagnara.

Si tratta di un lavoro frutto della recente emergenza sanitaria, infatti, in quesi mesi quando tutti siamo stati costretti a limitare o cancellare del tutto i nostri spostamenti ed in particolare era proibito partecipare a iniziative di gruppo come ad esempio le prove con l'orchestra, il maestro Panuccio, vista la situazione del tutto eccezionale, ha pensato di mantenere viva l'attenzione dei ragazzi verso la musica, con iniziative di studio a distanza. Oltre alle tante iniziative sul web, ha scritto per un numero limitato di strumentisti (trio) alcuni brani ispirandosi al celebre poema di Giacomo Leopardi, che proprio lo scorso anno abbiamo ricordato i due secoli della sua stesura.

Il titolo di ogni traccia richiama alla poesia che descrive un paesaggio abbastanza simile a molti punti della nostra bella Italia. Il Colle, la Siepe, l'Orizzonte, il Mare, questi elementi li troviamo anche da noi, ma ci sono anche richiami a stati dell'animo umano o dell'essere in genere come, il Pensiero, lo Spazio e il Silenzio, l'Immensità o l'Eterno. Venerdì, ascolteremo due brani nel corso del corcerto, alcuni bambini si occuperanno di leggere il testo in lingua dialettale. La serata, sarà condotta da Antonio Parisio e Sara De Leo con la presenza di ospiti di fama internazionale che si alterneranno alla direzione.

Mariacarmela Fiorenza