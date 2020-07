REGGIO CALABRIA "Libri in Libertà Estate" alla Stazione FS di Santa Caterina

libri in libertà

Calabria con le sue meravigliose creazioni Orafe, e dopo l'ufficializzazione del bando relativo al concorso nazionale di Poesia "Francesco Chirico", giunto alla sua undicesima edizione, si programma la stagione autunnale delle attività sociali e culturali. Continua la programmazione di Incontriamoci Sempre, pur osservando le limitazioni imposte: dopo la cerimonia di premiazione della "Premio Pesce Spada" in quel di Chianalea a due illustri Calabresi, il noto Cardiologo Vincenzo Montemurro, grande storico e fine intellettuale, ed il Maestro Orafo Michele Affidato che illumina la nostra bellissimaCalabria con le sue meravigliose creazioni Orafe, e dopo l'ufficializzazione del bando relativo al concorso nazionale di Poesia "Francesco Chirico", giunto alla sua undicesima edizione, si programma la stagione autunnale delle attività sociali e culturali.

In questo tempo sospeso, il look e la manutenzione della stazione di S Caterina è curata giornalmente dai volontari dell'Associazione. È partita, inoltre, da qualche settimana, l'iniziativa LIBRI IN LIBERTÀ ESTATE, rivolta ai tanti ragazzi e non solo, che possono accedere gratuitamente ai libri posti all'ingresso della stazione.

Ricordiamo che la casetta dei libri è stata inaugurata circa tre anni fà, dal noto scrittore Calabrese Carmine Abate. L'invito di Incontriamoci sempre è sempre quello di leggere un buon libro, anche sotto l'ombrellone: la cultura e l'arte sono l'essenza della nostra vita quotidiana.