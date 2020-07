Reggio Calabria, dall'Arte a un viaggio gastronomico. Lo chef Cogliandro esalta le materie prime calabresi con le opere d'arte di Dalì

FC 1di Marco Borgese

L’attesa sta per finire e fervono i preparativi per un primo evento di arte e gusto con “L'A Cena Dalì”. Una cena accompagnata da altri eventi che nasce dalla fucina d'idee dello chef Filippo Cogliandro, che ha deciso di stupire giornalisti e travel blogger provenienti da tutt'Italia non solo attraverso il palato. Si sta lavorando alacremente sotto la direzione artistica di Elisabetta Marcianò per far vivere un'esperienza unica ai presenti alla scoperta di Reggio Calabria e delle opere del maestro Salvador Dalì. Un programma strutturato per la promozione della destinazione turistica reggina e per valorizzare i prodotti identitari che prevede nel pomeriggio di domani un tour della città che fu l’antica “Reghion”.

Foto 2 4Si parte dal fascino unico dello Stretto di Messina e il suo raro fenomeno di rifrazione ottica per cui la Sicilia si riflette sulle acque dello Stretto, definitivo Fata Morgana. Una location che ti basta passeggiare per ritrovarti in un museo a cielo aperto, il lungomare Falcomatà, che Gabriele D'Annunzio descrisse come “il più bel chilometro d'Italia”, tra le sculture di Rabarama in uno splendido giardino botanico formato da piante tropicali come i giganteschi ficus magnolioides, sul quale si affacciano numerosi edifici liberty, monumenti e resti archeologici, tra cui l’Arena dello Stretto, teatro greco con la stele a Vittorio Emanuele III e la statua di Athena e le mura greche dell'antica città e le terme romane, con frammenti di pavimento musivo. Non mancherà una visita al Museo Archeologico Nazionale, tra i più importanti e ricchi d’Europa per quanto riguarda la storia e la cultura della Magna Grecia. Al suo interno ricche collezioni e i numerosi reperti archeologici provenienti dalle antiche città-stato magno greche, tra cui i Bronzi di Riace, capolavori scultorei in bronzo del periodo ellenico, il gruppo dei Dioscuri e le tavolette di terracotta stampate in serie e note come Pinakes.

Un’esperienza che prevede il tutto esaurito anche per la partecipazione degli appassionati di arte che rimarranno rapiti dalla mostra di opere originali del Maestro Salvador Dalì, allestita nella sala del Ristorante L'A Gourmet L'Accademia, che diventerà una sala espositiva. Le opere fanno parte della collezione dell'editore Maurizio Gagliano che detiene in esclusiva mondiale circa 70 immagini del maestro surrealista di provenienza Rizzoli Finarte. Un viaggio nel mondo dell'arte che culminerà nel gusto, ispirato alla tradizione e all’esaltazione di materie prime del territorio che susciterà suggestioni che rimarranno nel tempo, per i piatti creati dallo Chef Filippo Cogliandro, che saranno vere e proprie narrazioni mitologiche. Otto le portare estrapolate sulle 136 presenti nel ricettario scritto da Dalì nel 1973. Ricette ispirate alla tradizione culinaria francese e ripensate da Dalì e sua moglie Gala. Lo chef Filippo Cogliandro darà vita alle 8 portate rispettando fedelmente le ricette originali utilizzando, però, ove possibile, i prodotti del territorio calabrese.

Lo chef antimafia conosciuto nel mondo per essersi rifiutato di pagare il pizzo è stato sempre attratto dall'arte scegliendo anche il nome del ristorante, L'Accademia, per un tributo alla scuola di pittura aperta negli anni settanta da Jim Jansen, pittore di corte di re Baldovino del Belgio. Non si è mai tirato indietro e vuole dare voce alle opere d'arte attraverso il suo lavoro, partendo dalla lettura de "Les Diners de Gala", manuale di cucina surrealista che raccoglie illustrazioni e piatti inventati da Salvador Dalì. Una cena che avrà anche un fine sociale in quanto una parte del ricavato sarà destinata a un fondo che verrà utilizzato per il restauro di un’opera del patrimonio artistico della città di Reggio Calabria. L'evento è stato patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, dalla Città Metropolitana, dall'Ambasciata di Spagna in Roma , dal Consolato Generale di Spagna in Napoli e dal Consolato Generale di Spagna in Roma. Per lo chef Cogliandro una nuova sfida: dal racconto della storia degli usi e delle tradizioni delle materie prime calabresi allo storytelling attraverso i piatti delle opere d'arte. La sua cucina è sempre un'esperienza multisensoriale che vede protagonista il territorio con i suoi sapori.