REGGIO CALABRIA Incontriamoci sempre si prepara ad affrontare la stagione eventi autunno-inverno 2020-21

SSCLa delusione per il mancato svolgimento della rassegna Calabria d'autore Agorà, prevista per luglio con nove appuntamenti di grande pregio culturale, ha presto lasciato il passo all’operatività: oltre a dedicarci, come sempre, alla cura del sito della Stazione FS di S Caterina, considerato uno dei modelli da copiare a livello nazionale per il decoro e la bellezza con le opere d'arte presenti in tutto l'impianto e per le iniziative che da anni, sono presenti, come lo spazio dedicato con la casetta dei libri in libertà, siamo già proiettati sulle future attività sociali, culturali e di volontariato.

Ripartiremo, infatti, da due capisaldi dell’Associazione, due premi di livello nazionale: il Premio di Poesia Francesco Chirico, giunto alla sua undicesima edizione, ed il Premio Simpatia della Calabria, giunto alla sua quattordicesima edizione, durante il quale, come è noto, vengono insigniti illustri personaggi calabresi che onorano la nostra terra in Italia e nel mondo.

Oltre a questo, la stagione autunnale, che proseguirà anche per i mesi invernali, ripartirà con due capisaldi di Incontriamoci Sempre: la rassegna Calabria D'Autore ed il Corso “Tarantelle del Sud“, che taglierà il traguardo dei dieci anni.