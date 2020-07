"Libromobile", a Palmi libri in prestito a domicilio

libromobile Novità importante per i cittadini e per la Casa della Cultura. Da qualche giorno è infatti possibile richiedere i libri in prestito e a domicilio, alla biblioteca “Domenico Topa” di Palmi, sita proprio nel complesso museale intitolato a Leonida Repaci.

Le richieste, che potranno essere inoltrate via e-mail o prenotando per via telefonica, saranno gestite dal personale della biblioteca e i libri saranno consegnati direttamente a casa. L’iniziativa vuole essere, in questo momento particolare, vicina alle esigenze dei cittadini, intensificando le attività che riguardano la “cultura”. Si tratta di un servizio alla città rivolto anche a coloro che, per esigenze di lavoro o difficoltà negli spostamenti, non hanno fino ad oggi potuto godere della lettura del ricco patrimonio custodito dalla biblioteca comunale Domenico Topa.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet del Comune di Palmi ( https://www.comune.palmi.rc.it/index.ph p), nella guida multimediale presente alla voce dedicata al progetto “Libromobile”, insieme al modulo di iscrizione e al modulo di prenotazione prestito. A questo punto non si deve fare altro che aspettare la consegna del materiale richiesto nel giorno previsto, un incaricato suonerà al campanello dell'abitazione e, una volta avuto conferma della presenza dell'utente, lascerà una busta con il materiale richiesto. Buona lettura.

Contatti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. - 0966/262249