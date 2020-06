Libri, esordio di Pietro Versace con il romanzo "La vita felice"

Pietro VersacePietro Versace, classe 1981, è un professionista del settore energetico. Cresciuto in Calabria, studia a Roma, passando poi molti anni all’estero come consulente di settore. Con “La vita felice” (2020) fa il suo esordio in campo letterario.

Romanzo on the road, venato di riferimenti autobiografici, prende le mosse dalla descrizione degli attentati di Bruxelles del 2016, cui l’autore è realmente scampato, per sviluppare il sottile processo di recupero dell’identità conseguente al trauma, fra memoria e presente, attraverso affascinanti descrizioni di luoghi dal valore mistico, visioni d’arte, incontri che segnano, passioni che tormentano. Lo stile è leggero, picaresco, autoironico. Il linguaggio semplice, moderno ed eccezionalmente scorrevole, trascina alla lettura tanto nei racconti di paese, quanto nelle digressioni storiche, fino ai passi in cui l’introspezione si fa più acuta, complessa, emozionale. E’ il binomio esistenzialista di colpa e redenzione a costituire il fil rouge di questo ritorno ad Itaca (di Calabria), ancora in pieno svolgimento, in cui sta agli occhi del lettore decidere se prevalga la rincorsa o la fuga, la finzione o la realtà, da quale dimensione della tela allontanarsi, e da quale lasciarsi irretire.

Bertoni Editore