Al Nostro-Repaci di Villa San Giovanni il progetto "APPtraverso, la Calabria apre ai genitori"

app-traverso-IMGCineforum e incontro online per parlare di adolescenza e famiglia

Si svolgerà on line il 24 giugno p.v. dalle ore 18.00 alle ore 19.00 un altro step del Progetto APPtraverso la Calabria, inserito nel PTOF dell’ I.I.S. Nostro - Repaci di Villa San Giovanni, che da due anni coinvolge gli studenti della quarta E delLiceo Economico Sociale “L.Nostro”.

Si tratta di un’iniziativarivolta ai genitori, un incontro con la dott.ssa Chiara Arillotta, professionista esperta in adolescenza e dinamiche familiari. L’incontro è stato selezionato da Con i bambininell’ambito del Fondo - nato da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da ACRI, il Forum nazionale del Terzo Settore e il Governo - per il contrasto della povertà educativa minorile, attraverso la realizzazione di interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.

La Rete Regionaledel progetto APPtraverso la Calabria, di cui fa parte il Nostro -Repaci, – afferma la Dirigente Scolastica prof.ssa Maristella Spezzano - è formata da 34 partners divisi in quatto aree territoriali: Cosenza. Lametia Terme, Crotone e Reggio Calabria; alte le professionalità impegnate nel progetto: la coordinatrice regionale Isabella Saraceni - Comunità Progetto Sud Lametia Terme,Ente Capofila, il coordinatore della Rete territoriale area Reggio Calabria, ing. Tommaso Marino - coop. Calabria 7 di Reggio Calabria.Esprimo perciò grande soddisfazione per la sinergia realizzata tra scuola, genitori e loro associazioni, imprese e terzo settore,al fine di contrastare il fenomeno della dispersione e abbandono scolastici attraverso nuovi percorsi atti asuperare le condizioni di emarginazione e arretratezza.La povertà educativa – chiarisce - è anche mancanza di una visione, mancanza di conoscenza dell’esistente sul territorio,mancanza di esempi di bellezza e valori e dunque il progetto si è rivelato efficace nel tracciare e aprire agli studenti nuove strade possibili per “realizzare un sogno”, “progettare il futuro”e“immaginare e dar vita a nuove idee”.

Sotto la guida degli esperti esterni,dott.ssa Rosa Antonia Penna,dott. Agostino Martino e dott. Claudio Martino e con il supporto della docente Tutor del progetto, prof.ssa Maria Rachele Bazzano, sono stati attivati laboratori creativi e team working, orientati alla definizione di Business idea,efficaci a far comprendere come definire e avviare idee imprenditoriali in settori strategici per il futuro sviluppo regionale, che hanno condottoi giovani studenti alla scoperta di nuove conoscenze attraverso l’uso di strumenti multimediali e di nuove tecnologie informatiche.Al progettoha contribuito Calabria 7 soc. coop. sociale, partner della rete che, in periodo di emergenza covid -19, ha messo a disposizione tablet di sua proprietà. La consegna deitabletin comodato gratuito a ciascuno studente, grazie alla collaborazione della Croce Rossa Vallata del Gallico, è stata utile per la prosecuzione del progetto,si è rivelata una risorsa assolutamente necessaria anche per dare la possibilità agli studenti coinvolti di seguire la didattica a distanza attivata dal Nostro Repaci sulla piattaforma d’Istituto e ha rappresentato un apporto tangibile e concreto di intervento mirato all’integrazione e all’inclusione, perché nessuno nella scuola resti indietro.

E ora questa nuova iniziativa rivolta ai genitori, un Cineforum on line per parlare di adolescenza e di famiglia; prima del 24 giugno sarà opportuno che i genitori, possibilmente insieme ai figli adolescenti, guardinoil film“Come diventare grandi nonostante i genitori”, una commedia bella e coinvolgente, - disponibile su you tube.

Per info e iscrizioni contattare l’AFI -Associazione delle FamiglieRC327/1628605.

Elena Scopelliti