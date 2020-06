SCILLA Il 6 luglio prossimo la quinta edizione de "La Magica Notte di Chianalea"

notte-chianalea web Con le sue viuzze strette che scendono fino al mare, talvolta sembrano sfidarne la forza, con le sue case che sembrano barche e le barche che sembrano case, rappresentando la storia dei pescatori di uno dei borghi più belli d'Italia, Chianalea di Scilla, una bellezza incastonata nello splendido mare della costa viola, perla del Tirreno a ridosso del meraviglioso e Stretto, non smette mai di incantare!

L'atmosfera delle luci che si riflettono nel suo specchio di mare, sarà la scenografia perfetta della quinta edizione de "La Magica Notte di Chianalea". La pedana sul mare di un notissimo ristorante sarà il teatro della cerimonia di premiazione di illustri personaggi che onorano la nostra meravigliosa terra di Calabria. L'Associazione Incontriamoci Sempre, con il Patron del locale, Tonino Polistena, unitamente alla sua famiglia, ha convenuto di insignire, con il Pescespada d'Oro, il Dott. Vincenzo Montemurro, Scillese, noto Cardiologo e fine intellettuale, l'orafo crotonese Michele Affidato, noto in Italia e non solo. Per l'occasione, sarà insignita col premio "Magica notte di Chianalea" la bravissima artista Teresa Merante.



Il Direttivo