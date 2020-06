BAGNARA CALABRA Oggi al via l'esame di maturità, gli auguri dell'assessore Angela Randazzo

Angela Randazzo - Assessore alla Pubblica Istruzione Prende il via oggi l'esame di maturità, la prova finale che segna una svolta nella vita di ogni studente e che saluta definitivamente la scuola aprendo le porte al percorso universitario o al mondo del lavoro. Un appuntamento che diventa ogni anno occasione per tutti per riportare alla mente il proprio giorno di maturità. L' esame che ritornerà a farsi vivo nei sogni di adulto.

Quest'anno sarà diverso. Studenti e studentesse non avranno in mano il dizionario, non affronteranno il tema e le varie prove scritte. Non potranno condividere l'emozione dell'ultimo appello e l'ansia all'apertura delle buste. Ognuno si presenterà singolarmente alla commissione esaminatrice e sotto la mascherina sarà un turbinio di facce tese e di sorrisi. Parleranno a distanza con la voce rotta da un'emozione che spacca. Ma sono sempre loro, i GIOVANI che tutto possono e a tutto si adeguano, che in un finale tanto difficile e incerto hanno perseverato nella formazione e nella voglia di conoscenza CONQUISTANDO la MATURITÀ ancor prima di fare l'esame. Un grosso in bocca al lupo a tutti.

L' Assessore alla Pubblica Istruzione

Dott.ssa Angela Randazzo