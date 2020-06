E' festa in piazza a Bagnara Calabra, con gli alunni del Comprensivo "U . Foscolo", per la fine dell'anno scolastico

Si è voluto concludere, in una bellissima giornata a Bagnara Calabra, l'anno scolastico 2019/2020 per i bambini delle quinte elementari della cittadina della Costa Viola. Una giornata ricca di emozioni per grandi e piccini, celebrando un ultimo saluto che era d'obbligo realizzare di persona, sebbene con le dovute precauzioni. I bambini si sono potuti così fermare un momento per salutarsi e salutare le maestre, per la conclusione di uno dei più importanti cicli di studio dell'infanzia.