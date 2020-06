Unire jonica e tirrenica coi Bronzi Carrilho

monument for SoumailaÈ di alcune settimane fa la notizia di un potenziale coinvolgimento della tirrenica reggina quale area geografica beneficiaria di un progetto tra Calabria e Paesi Bassi, nato a Riace lo scorso anno e riguardante l’installazione permanente di un gruppo scultoreo dell’artista olandese Nelson Carrilho, esponente della diaspora afro caraibica. Ma chi è questo scultore e da dove nasce l’interesse per l’area metropolitana reggina? Alcune delle risposte nell’intervista rilasciata dalla sua curatrice Chiara Mosciatti.

«Il maestro Nelson Carrilho nasce sull’isola caraibica di Curacao nel 1952, un anno prima che questa da colonia diventasse nazione costitutiva del Regno dei Paesi Bassi, in pieno periodo decoloniale durante il secondo dopoguerra. Da adolescente nel 1965 con la sua famiglia si trasferì in Europa – spiega la Mosciatti – In quel momento è scattata una crisi identitaria, in quanto il passaggio da un’isola creola ad un villaggio olandese comportò una violenta presa di coscienza su una propria assenza di origini. Tale frattura psicologica venne ricomposta nel suo essere nero. Ciò fu quello che Carrilho definì un “processo di riconnessione con un sé estinto”, ossia una ricerca e ricostruzione del proprio patrimonio storico e culturale d’appartenenza afro caraibica. La sua è un’arte da migrante nel monto, una concezione dolorosa e totalizzante».

Carrilho ha concluso la sua formazione artistica negli anni Ottanta, presso l’Accademia di Belle Arti di Utrecht, rivoluzionando l’estetica della diaspora nera, in una fase in cui i Paesi Bassi si aprivano al multiculturalismo che li caratterizza. L’opera che lo consacrò nel sistema artistico internazionale fu la monumentale “Mama Baranka”, ultimata nel giugno del 1984 e collocato a Vondelpark. La scultura è un memoriale dedicato a Kerwin Duinmeijer, quindicenne olandese antillano, ucciso ad agosto 1983 in pieno centro ad Amsterdam, accoltellato per motivi raziali da uno skinhead. Quello l’inizio della sua ascesa artistica.