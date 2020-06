BAGNARA CALABRA Fine anno scolastico in piazza per gli alunni delle quinte classi del comprensivo "U. Foscolo"

Angela Randazzo L’Assessore alla Pubblica Istruzione Dott.ssa Angela Randazzo e il Presidente dell’Associazione Pro Loco Bruno Ienco sono lieti di promuovere un momento di saluto tra gli insegnanti e i ragazzi delle quinte classi della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Ugo Foscolo” che concludono quest’anno il proprio ciclo scolastico. L’appuntamento è per il 13 Giugno a partire dalle ore 17.30 in Piazza Matteotti. Sono invitati gli studenti e gli insegnanti delle quinte classi dei plessi Morello, Fondacaro, Paolotti, Pellegrina e Solano Inferiore.

L’Amministrazione di Bagnara Calabra di concerto con la Pro Loco hanno accolto e condiviso l’importanza dell’iniziativa come momento fondamentale per riprendere i rapporti affettivi e relazionali tra alunni e insegnanti interrotti a marzo a causa della chiusura delle scuole per l’Emergenza coronavirus. Il saluto si svolgerà quindi all’aperto, in piena sicurezza, nel rispetto dei divieti di assembramento e delle norme sul distanziamento sociale. Per questo motivo la cerimonia si svolgerà in due turni. Inizieranno i bambini delle sezioni D, E, F e L per poi proseguire intorno alle 18.30 con le sezioni A e B. I genitori accompagneranno i propri figli muniti di mascherina in piazza per poi affidarli ai volontari della Croce Rossa sezione di Bagnara che si occuperanno della loro sistemazione e della loro sicurezza in piazza.

Per rendere più agevole l’organizzazione vi chiediamo di presentarvi con qualche minuto di anticipo e chiediamo la collaborazione dei genitori che assisteranno alla cerimonia affinché non si verifichino assembramenti. Un genitore delegato per ogni classe sarà ammesso per le foto di rito. Nell’occasione l’Assessore Randazzo consegnerà in dono agli alunni il diploma di “promozione” alla prima classe del ciclo scolastico successivo. Alla cerimonia sono invitati la Dirigente Scolastica Dott.ssa Graziella Ramondino e la Presidente del Consiglio d’Istituto Sig.ra Antonella Tripodi.

Vi aspettiamo sabato 13 giugno in piazza per vivere insieme un momento sicuramente intenso ed emozionante e premiare con un gesto simbolico la maturità e la responsabilità di tutti i bambini non solo delle quinte classi, con una manifestazione che ci auguriamo diventi un appuntamento annuale della nostra cittadina.

Assessore Dott.ssa Angela Randazzo

Presidente Associazione Pro Loco Sig. Bruno Ienco