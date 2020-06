REGGIO CALABRIA L’industria del turismo nell’area metropolitana cerca di ripartire, ma serve una strategia nel breve e medio periodo

L’industria del turismo nell’area metropolitana cerca di ripartire e il Coronavirus non sembra fare più paura in un territorio ormai da tempo Covid-free e senza contagiati al Gom. Certo, rimane l’incertezza sulla voglia di vacanza e non aiuta la mancanza di liquidità. La Banca d’Italia, infatti, riscontra la difficoltà degli italiani, uno su tre, non ha più i soldi per pagare le rate del mutuo. Si è consapevoli che quest’anno l’organizzazione delle vacanze dovrà essere in sicurezza e dagli operatori turistici giungono timidi segnali di ottimismo, in attesa di definire le caratteristiche del “bonus vacanze” che inciderà notevolmente sulle prenotazioni.

La voglia di viaggiare sta ripartendo dopo il lockdown e bisogna mettere in campo delle azioni utili a incentivare i flussi turistici verso l’area metropolitana e calabrese sfruttando e promuovendo il territorio “no Covid”, creando interesse verso la nostra destinazione. E la meta metropolitana è protagonista di una campagna di comunicazione social “Viaggiamo Insieme - a Reggio e nel suo territorio”, lanciata dagli Enti pubblici del Tavolo di Coordinamento per lo sviluppo turistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria con l’intento di coinvolgere il popolo del web attraverso uno slogan: “Reggio ti Aspetta”.

Immagini, video e racconti del territorio sui profili Facebook e sui canali social istituzionali sono promossi per rendere il viaggio imperdibile e indimenticabile alla scoperta del sorprendente patrimonio culturale e naturalistico, delle straordinarie risorse enogastronomiche e di tutta la bellezza della “punta dello Stivale” che può attrarre il viaggiatore in un turismo esperienziale. Questa emergenza sanitaria che ha portato alla chiusura del mercato turistico mondiale ridisegnerà la domanda, creerà nuove mete e rilancerà le destinazioni che sapranno riorganizzarsi con una offerta diversificata per ampliare i turismi e accrescere i punti di forza territoriali.

A tale scopo, la Città Metropolitana dovrà pianificare una strategia turistica a breve e medio periodo per rendere il territorio raggiungibile agevolmente avendo come priorità un nuovo sistema dei trasporti interno e che unisca l’altra vasta area metropolitana messinese. Si può ripartire con slancio tentando di aumentare gli standard di modernità necessarie delle altre aree metropolitane italiane ed europee, potenziando l’aeroporto dello Stretto con voli e rotte, garantendo l’alta velocità ferroviaria tirrenica fino a Reggio Calabria e ridisegnando un nuovo percorso della fascia jonica calabrese, completando le infrastrutture stradali dell’A2 e della S.S. 106 e puntando decisamente sulle vie del mare.

Alcune di queste infrastrutture sono previste nel “Piano Sud 2030” e di recente è stato annunciato uno stanziamento di 40 milioni per l’alta velocità di Rete ferroviaria che ha spinto Italo di NTV e Trenitalia a collegare Torino e Reggio Calabria con treni veloci da questo mese.

Ma la collocazione geografica dell’area metropolitana reggina nel Mediterraneo è certamente strategica per lo sviluppo delle “vie del mare”, con al centro il passaggio obbligato delle imbarcazioni dallo Stretto verso i 200 chilometri di costa tirrenica e jonica che possono sviluppare approdi crocieristici e ampliare la portualità turistica tali da rappresentare uno dei suoi “core business” a partire dal nuovo anno. A tal fine, è stata sottoscritta un’intesa tra le Camere di Commercio di Reggio e Messina con l'Autorità di sistema portuale dello Stretto per favorire una conurbazione tra le due sponde con l'obiettivo di promuovere per la prima volta la destinazione crocieristica dell'area metropolitana unica, ricca di opportunità escursionistiche offerte dai territori messinese e reggino. E si punta a unire le due aree metropolitane per inserirle in un circuito turistico delle crociere per generare positive ricadute per la crescita socio-economica dell'intera area dello Stretto.

Un rilancio del Sud che secondo il ministro della Cultura, Dario Franceschini, passa inevitabilmente dalla pianificazione turista che preveda investimenti su infrastrutture, alta velocità e scoperta dei borghi riproponendo la costruzione del ponte sullo Stretto, ma tenendo in considerazione costi, benefici ed eventuali soluzioni alternative. Belle promesse che riportano qualcuno a sognare a occhi aperti, ma non bisogna dimenticare quanto già accaduto con lo sperpero di denaro pubblico per la precedente progettazione dell’opera. Nel frattempo nella Locride e nell’area Grecanica si lavora per un progetto unitario dei borghi storici per promuovere un turismo lento e sostenibile che valorizzi le tipicità e le esperienze in un’offerta integrata.