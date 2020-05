SCILLA #Io canto da casa: il coro parrocchiale in concerto, partecipa al concorso di Radio Italia

Coro Parrocchiale ScillaI componenti del coro parrocchiale Maria SS Immacolata di Scilla-Favazzina, per lo più giovani del posto, si sono uniti virtualmente per suonare e cantare il brano “Mano potente del Signore”. L’iniziativa nata in occasione delle festività pasquali e denominata “#Io canto da casa”, è stata molto apprezzata non solo dai fedeli della parrocchia ma anche dagli immigrati all’estero che hanno seguito l’evento sui social.

<<Un virus perfido- spiega Giovanni Panuccio, membro del coro – ci ha fatto sapere che ci aspetta ovunque. La casa è il posto più sicuro. Abbiamo accettato la sfida e dalle abitazioni di tutti i componenti del coro parrocchiale abbiamo lanciato “#io canto da casa”. Divisi ma uniti ci siamo esibiti nel brano “La mano Potente del Signore”. Che la resurrezione di Gesù porti la guarigione ai malati, riposo ai defunti e consolazione ai familiari>>.

Clicca qui per accedere al canale YouTube di CostaViolaNews ed Iscriviti per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità ed eventi della Costaviola.

Il coro è molto attivo in parrocchia e conta di 63 iscritti, molto apprezzato il classico concerto di Natale che ogni anno si svolge nella chiesa di San Rocco. <<Con questo video – spiega Francesca Scarano- stiamo partecipando ad un concorso organizzato da Radio Italia il contest si chiama #iocantodacasaenonsolo. Questa partecipazione non era programmata. Abbiamo saputo del concorso dopo l’uscita del video. Non abbiamo esitato e abbiamo pensato di partecipare>>.

Tina Ferrera