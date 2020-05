BAGNARA CALABRA Nuova iniziativa della Pia Unione di Santa Cecilia per il mese di maggio: “Leggendo i salmi della gioia cantiamo a Maria”

Leggendo i salmi della gioia cantiamo a Maria - BagnaraDopo il successo delle iniziative realizzate nei giorni scorsi, la Pia Unione di Santa Cecilia, ha voltuto ancora una volta, in questo momento difficile, proporre un momento di riflessione, unico nel suo genere. Questa volta trattando un tema caro a tutti e che riguarda la nostra Madre Celeste: “Leggendo i salmi della gioia cantiamo a Maria”.

In questi giorni e fino alla fine del mese nella pagina facebook del pio sodalizio i visitatori troveranno dei video con la lettura di alcuni salmi, il commento fatto da sacerdoti, canti mariani con particolare attenzione al gregoriano e delle belle preghiere poco note ma che meriterebbero di essere diffuse per il loro grande valore storico oltre che religioso. Per questa iniziativa la pia unione ha coinvolto, con l'unico modo possibile, ovvero il web, alcuni coristi e musicisti distanti fra loro molti chilometri. Hanno collaborato il coro “Insieme per San Giacomo” di Caltagirone diretto da Donata Prezzavento, il coro polifonico “Don Giuseppe Marinelli, della diocesi di Fabriano diretto dal maestro Giuseppe Papaleo, il coro Magnificat di Oppido Mamertina. diretto da Stefano Frisina, il coro Musica Nova di Reggio Calabria diretto da Alessandra Montenero ed infine il coro San Nicola di Melicucco diretto da Caterina Filardo.

In occasione della festa della Madonna di Fatima ci saranno due video eccezzionali, uno arriva dal Portogallo e l'altro dalla Spagna. Nelle preghiere sono state inserite le effigi venerate nella cittadina del basso Tirreno, la prima che è stata proposta; Sotto la tua protezione, probabilmente è la più antica datata intorno al terzo secolo, ad ogni preghiera seguire un cato gregoriano. Il pio sodalizio punta alla valorizzazione del canto gregoriano che in questo particolare periodo di pandemia è stata la soluzione migliore adottata in molte celebrazioni eucaristiche. I commenti sono stati realizzati da don Armano Turone, don Giovanni Lo Russo, fra Luigi del convento cappuccini di Reggio Calabria, padre Rocco Camillò preposito della congregazione dell'oratorio (Roma) infine, concluderà il vescovo emerito della diocesi di Fabriano -Matelica, monsignor Giancarlo Vecerrica.

Mariacarmela Fiorenza

