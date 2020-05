25 anni fa ci lasciava Mia Martini. Il vice sindaco Mario Romeo ricorda l'indimenticabile artista

Mia Martini Sono trascorsi 25 anni dalla morte della grande Mia Martini, scomparsa il 12 Maggio 1995. “Mimì è indiscutibilmente una delle personalità bagnarote più note al mondo. Oggi, più che mai, Mia Martini e Bagnara sono una cosa sola. La figura di Mia Martini, interprete straordinaria, rappresenta certamente un prezioso veicolo culturale, tramite il canto e la musica.

Rappresenta anche di più: l’amore viscerale per la propria terra è noto ai numerosi estimatori dell’artista e ciò ha portato, negli anni, molte persone a visitare i luoghi da lei tanto apprezzati, a conoscere quel mare di cui Mimì era innamorata, il calore della gente da cui faceva volentieri ritorno. E’ evidente quanto questo afflusso di persone possa, anche in futuro, risultare importante per una località a vocazione turistica come la nostra specialmente dopo questo momento di particolare crisi. Mimi è stata e sarà sempre nei cuori di tutti i bagnaresi e dopo 25 anni ci piace ricordarla ancora avvolta tra le onde del suo splendido mare.

Mario Romeo

V. Sindaco Comune di Bagnara Calabra