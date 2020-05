Mercoledì presentazione virtuale di Vincenzo Laurendi coi suoi “Sìn vergüenza”

1 1 autore enzo laurendi sin verguenzaIl nostro collaboratore Vincenzo Laurendi non si ferma mai, e presenterà il suo sesto libro, “Sìn vergüenza - Prontuario acido sulle contraddizioni (in)umane”, che avrebbe dovuto vedere la luce già a marzo, ma l’avvento del COVID-19 ha bloccato tutto.

Per “festeggiare” l’inizio della cosiddetta “Fase 2”, l’autore bagnarese prova a proporre anche un po’ di cultura, che forse non darà da mangiare allo stomaco ma lo dà alla mente. Infatti, per ovviare alle restrizioni ma rispettarle, Vincenzo Laurendi effettuerà una “Presentazione virtuale”, intervistato dal giornalista Carmelo Tripodi. L’evento si svolgerà alle 18.00, sulla pagina Facebook di Costaviolanews.it.