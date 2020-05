Il museo (immaginato) sotto le luci dell'aurora boreale

LOdissea nel Baltico di VinciIn pochi qui in riva allo Stretto conoscono il borgo norvegese di Moskenes, piccolo villaggio incastonato tra le isole Lofoten, illuminato dall’aurora boreale lì all’estremo nord della Scandinavia, il quale ha beneficiato nell’ultimo quindicennio di un incremento turistico grazie alla narrazione culturale legata al mito dell’Odissea. Impossibile? No. La risposta sta nelle ricerche sviluppate dall’ingegnere romano Felice Vinci, racchiuse nel saggio di “Omero nel Baltico”, dove Moskenes altro non è che la gemella scandinava della nostra Scilla.

Vinci ha negli anni elaborato una sua teoria con la quale si è inserito, innovandoli, in quel filone di studi relativi ad una possibile colonizzazione del Mediterraneo da parte dei popoli scandinavi, in epoca precedente a quella greca, seguendo degli studi inaugurati da Karl Penka verso la fine dell’Ottocento e ritornati alla ribalta agli inizi del Duemila grazie a Jean Haudry. Cambiando il paradigma geografico, mutano anche i punti fiduciari. Se nel Mediterraneo l’unico dato incontrovertibile dei viaggi di Ulisse è la collocazione di Scilla e Cariddi nello Stretto di Messina, sullo scenario nord atlantico è Ogigia, la casa di Calipso identificata con l’isola di Høgoyggj, ad offrire delle coordinate certe allo studioso.

Un’ulteriore nota aggiunta dal Vinci riguarda la descrizione delle imbarcazioni. Lo studioso non ha dubbi, si tratta di battelli norreni dalla doppia prua, sui quali si può remare anche al contrario, proprio come quelli riportati dalle cronache di Tacito oppure a quello rinvenuto negli scavi archeologici di Alsen. La spiegazione vinciana riprende in un certo modo quella del Butler, il quale aveva pure notando l’incongruenza tra la descrizione odisseica delle imbarcazioni con quelle a noi note per l’epoca.

Il Museo del Mito di Scilla dovrebbe essere il canale con cui allacciare dei rapporti tra il Nord ed il Sud dell’Europa, dall’Odissea mediterranea, che tutti noi ben conosciamo, a quella baltica, d’interpretazione radicalmente innovativa. Scilla e Moskenes per una curiosa coincidenza araldica, possiedono due stemmi dai miti complementari. Il borgo della Costa Viola infatti si fregia dell’omonimo mostro che assaltò la nave ed i compagni di Ulisse, mentre quello del villaggio norvegese rappresenta un maelstrom stilizzato, ossia il gorgo marino generato dalle correnti baltiche al pari della nostrana Cariddi.

Francesco Ventura

