BAGNARA CALABRA La didattica a distanza vista dagli alunni del Comprensivo "U. Foscolo"

Didattica a distanzaDopo la chiusura della scuola, 5 marzo 2020, a causa dell’emergenza Covi19 i Decreti legislativi del Ministro Lucia Azzolina hanno invitato le scuole a predisporre una didattica a distanza. L’Istituto Comprensivo “Foscolo” di Bagnara Calabra per assicurare agli alunni la continuità didattica e il diritto all’istruzione ha utilizzato la piattaforma Impari del registro elettronico rispondendo così ad ogni esigenza dell’utenza.

È stato rimodulato il CURRICOLO di Istituto: Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado aggiornando le metodologie. Le difficoltà giornaliere non sono mancate. L’obiettivo principale del Dirigente e dei Docenti è stato quello di porre l’alunno al centro. Quindi riuscire ad attuare una didattica a misura di ragazzo, tenendo conto delle varie criticità. La Scuola è riuscita a raggiungere ogni discente e, così, portare la Scuola a casa. Se il virus è riuscito a far chiudere la Scuola, come edificio, non è però riuscito bloccarne l’attività. Questo testimonia che la Scuola si regge su i suoi protagonisti: alunni, docenti e dirigente i quali hanno operato in sinergia al fine di far sentire la propria vicinanza ai ragazzi e garantire l’attività. L’emergenza presto finirà e ritorneremo a scuola.

Il ritorno nelle aule, lo stare insieme ci farà pensare al passato, passato difficile ma pieno di novità tecnologiche che ci hanno permesso di colmare le nostre giornate grigie e di essere vicini ogni giorno. Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Graziella Ramondino ha espresso viva soddisfazione per il lavoro svolto e ringrazia genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola che hanno collaborato alla gestione di questa emergenza. Un grazie va anche ai ragazzi perché non hanno abbandonato l’attività didattica.

Video registrato da Elisa Aloisio, Benito Condina, Elia De Dominicis, Iasmina Dumitru, Barbara Latella, Giuseppe Monterosso, Davide Sgrò, su piattaforma con le impressioni sulla didattica a distanza degli alunni della scuola secondaria di primo grado plesso Pellegrina classe 3 sezione I.

Di seguito il servizio che puoi rivedere insieme a tutti gli altri video relativi agli ultimi eventi avvenuti nella nostro territorio sul canale YouTube di CostaviolaNews

Clicca qui per accedere al canale YouTube di CostaViolaNews ed Iscriviti per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità ed eventi della Costaviola.