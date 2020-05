coro città di villa<< Con orgoglio abbiamo finalmente il piacere di annunciare l’ennesimo traguardo raggiunto dal coro polifonico Città di Villa San Giovanni ovvero il tesseramento alla prestigiosa Federazione Chorus Inside International>>. A darne l’annuncio l’avvocato Patrizia Arcuri nonché presidente del coro villese il cui obiettivo è diffondere la conoscenza della città di Villa San Giovanni sul territorio nazionale ed internazionale utilizzando un linguaggio che non conosce confini: la musica.

Dopo numerosi concerti, concorsi, premi ed eventi musicali anche a carattere internazionale realizzati sul territorio italiano, il coro Città di Villa ha finalmente siglato il tesseramento alla federazione internazionale Chorus Inside fondata e presieduta dal 2006 da Davide Recchia e la quale ha per oggetto lo studio, la pratica, l’approfondimento e la diffusione del canto corale, della musica e dell’arte nel mondo.

<< Motivo di orgoglio per noi – ha proseguito la Arcuri – non solo per il prestigio che viene riconosciuto alla federazione ma anche per la stima che nutriamo nei confronti di Davide Recchia e di tutta l’organizzazione. Per un coro giovane come il nostro che si sta facendo strada da solo in un territorio difficile come quello in cui operiamo e il quale, nonostante tutto, sta già raggiungendo tantissimi importanti traguardi, questo è l’ennesimo obiettivo raggiunto>>.

<< Abbiamo scelto di tesserarci in questo momento difficile per il mondo intero – ha aggiunto il direttore artistico e musicale, Mo Giusj Santacaterina - per dare un messaggio ovvero che la musica prosegue sempre, il suo linguaggio non può essere fermato da un virus né la voglia di cantare e fare musica possono fermarsi. E’ vero, la musica non può farsi a casa ma abbiamo avvertito l’esigenza di dare un nostro personale contributo realizzando dei video messaggi musicali di speranza>>. Il coro Città di Villa è stato infatti uno tra i primi cori, sul territorio italiano, a realizzare, il 16 Marzo scorso, un video musicale allo scopo di sensibilizzare la popolazione a mantenersi in casa continuando, anche se in modalità differenti, a portare avanti passioni ed hobby. Ogni corista ha registrato la propria voce sul cellulare, senza artefici o correzioni digitali, realizzando dei video, montati dal maestro violinista del coro Daniela Cicco, per continuare a fare musica distanti ma uniti.

<< Sento, in ultimo, di dire grazie anche al nostro direttore artistico, maestro Giusj Santacaterina, preziosa compagna di viaggio, per aver sempre creduto in questo progetto e a tutti i coristi (non professionisti) e musicisti per l’impegno e la presenza attiva che dimostrano nonostante le tante difficoltà riscontrate durante la nostra attività iniziata nel 2013. Nel frattempo continueremo a rispettare le regole restando a casa – ha evidenziato l’avv. – anche se uniti con il canto nei nostri cuori>>.

<< Ci auguriamo che tutto torni alla normalità – ha poi concluso la Santacaterina - così da poter continuare a far conoscere Villa San Giovanni in giro per il mondo, non come terra di passaggio per chi si reca verso la dirimpettaia Sicilia, ma come cittadina in cui, professionisti e non della musica, usano il proprio talento per fare rifiorire questa terra >>. Le attività del coro sono liberamente visualizzabili sulla pagina Facebook e sul canale Youtube.

Coro Città di Villa San Giovanni