Il museo (Immaginato) del Mito di Scilla, legami con le Egadi

LOdissea Trapanese di Samuel ButlerLo scrittore inglese Samuel Butler elaborò a fine Ottocento una teoria sulle origini trapanesi dell’Odissea. Nella sua tesi, l’epopea di Ulisse sarebbe a grandi linee una circumnavigazione della Sicilia, la quale ha fine e principio tra la terra dei feaci, ossia Trapani, e l’isola di Itaca, quella della vicina Marettimo. Ciò è frutto di una rielaborazione del folclore trapanese e siculo combinato con le conoscenze geografiche della marina militare britannica.

Ciò permette all’autore di tracciare la sua rotta. Ecco dunque la terra dei ciclopi, identificata con Erice, l’isola d’Eolo grossomodo con quella di Levanzo, prossima a Marettimo. Seguono i Lestrigoni, nei pressi di Cefalù, e Circe, che qui ha dimora a Lipari, mentre le sirene popolano l’intero arcipelago delle Eolie. Lo Stretto di Messina è sempre in mano a Scilla e Cariddi. Taormina è identificata con Taormina e l’isola di Pantelleria diviene casa di Calipso.

Ma più che la geografia del mito, è l’identità femminile di Omero, sublimata nella figura di Nausicaa, la figlia del re dei feaci Alcinoo. Tale rivelazione si fonda sulla convenzione del Butler sul come questa donna avesse deciso di scrivere l’opera epica come inno alla sua Trapani, traendo ispirazione dalle persone e dai luoghi del suo quotidiano. Da qui anche una preponderanza ed importanza dei personaggi femminili all’interno del poema, letto da Butler come un’implicita regia imputabile ad una donna. Questo convincimento è fondato su un pregiudizio sociologico ottocentesco, secondo cui è per natura impossibile una comprensione sentimentale ed intellettuale tra i due sessi proprio per questioni psicologiche. Tutte cose via via lasciate alle spalle dall’odierna civiltà occidentale, a seguito del lungo percorso in favore dei diritti umani (l’emancipazione femminile, l’uguaglianza di genere, l’abolizione delle razze e delle discriminazioni sull’orientamento sessuale o religioso) durato per tutto il Novecento ed ancora in corso.

Questa tesi nell’ultimo ventennio è stata uno degli elementi propulsori dell’economia turistica nelle isole Egadi. La ricerca di Butler è stata trasposta a teatro dall’attore Marco Paolini, con spettacolo “Nessunluogo”, realizzato nel 2011 a Marettimo. Inoltre sono numerose le iniziative sportive che ripercorrono la circumnavigazione della Sicilia sulla rotta dell’Odissea trapanese, con un record attuale di 9 ore e 48 minuti.

Francesco Ventura