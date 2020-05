Domani Kalanéa intervista Vincenzo Laurendi

1 1 kalaneaIl nostro collaboratore Vincenzo Laurendi verrà intervistato da Kalanéa domani, alle ore 19.00, in diretta sulla pagina Facebook del portale informativo.

Il suo direttore, Antonio Casella, videointervisterà l’autore bagnarese tramite la magia dello streaming per il suo settimo libro, il cosiddetto "figlio del coronavirus", ovvero “La fioritura dei tulipani - appunti della quarantena”, ispirato ai giorni del COVID-19 e disponibile in digitale su Amazon, anche se molto presto sarà disponibile, sempre sulla piattaforma, in versione cartacea.

Clicca qui per leggere un estratto del libro.