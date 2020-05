Il sogno di Wop: un manifesto alla fase 2 nello Stretto

Il sogno di Wop per la Fase 2Una narrazione capace di squadernare uno Stretto sulla strada del ritorno alla normalità, annunciata dalla tanto attesa Fase 2. Il tutto nel giro di pochi minuti. Questa l’essenza de “Il Sogno di Wop”, video realizzato da Donatella Mannuzza all’interno di un master universitario della “Dante Alighieri” di Reggio.

Nel breve racconto Wop rappresenta ognuno di noi, sia coloro costretti in casa per la quarantena e sia chi, sorpreso fuori dalla Calabria, ha trascorso questi due mesi in un autoisolamento ancora più solitario e marcato. Wop è l’unico a ricordarsi della bellezza dello Stretto, dei suoi paesaggi, delle sue tradizioni, delle sue bellezze naturalistiche, insomma, di tutto quell’armonioso creato che spesso diamo per scontato proprio perché viviamo immersi in esso. E per questo è creduto pazzo da chi ha dimenticato e lo circonda. Ma la sua memoria del bergamotto e del pesce spada, del “gigante e la gigantessa”, di ogni aspetto del nostro precedente quotidiano, riesce a riportare in vita tutto ciò e così restituircelo. Il tutto è racchiuso in un manifesto alla vita ed alla gioia dato dalle parole: «quando esci guarda lo Stretto!».

Donatella Mannuzza è una creativa. Laureata in giurisprudenza all’Università “Mediterranea”, ha già conseguito un master a Roma Tor Vergata in discipline giuridiche ed economiche, e ne sta appunto concludendo un secondo alla “Dante Alighieri”. Attivista dell’associazione “Pagliacci Clandestini”, organizzazione impegnata nel sociale con l’animazione in favore dei bambini ospedalizzati, nell’ultimo anno ne ha assunto la presidenza. Fiera ed innamorata della sua terra, vuole restare in Calabria. Versata nella scrittura e nell’artigianato, tra le sue ultime realizzazioni c’è la “Casetta del Libro” per il quartiere scillese di Jeracari, la cui installazione è stata posticipata poiché coincidente con gli inizi della quarantena.

Il video è fruibile sui canali social del “Master in Valorizzazione ed inclusione dell’area identitaria dello Stretto”.

Francesco Ventura