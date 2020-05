MELICUCCA' Una piccola Scuola dalle grandi risorse

GNE2020 con pesciolinoAncora un successo per gli alunni della Scuola Secondaria Giuseppe Capua di Melicuccà, Secondo premio al Concorso gNe XIV edizione.

Lo scorso Ventisette Aprile, si è svolta la manifestazione per la fase finale del concorso Giornalisti nell’erba XIV edizione. Da anni ormai il Refuso organizza con il patrocinio di vari enti ed associazioni e con la collaborazione anche dei ministeri competenti vari progetti dedicati alla sostenibilità ambientale. L’obiettivo di tali iniziative è quello di favorire un processo di crescita socio-culturale dei giovani improntato alla consapevolezza che il non abboccare a tutte quelle false notizie sui cambiamenti climatici e sulla sostenibilità ambientale sia l’unica strada per la costruzione di un mondo ecosostenibile.

Tali attività, vedono una sempre crescente partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado ed inoltre di gruppi di giovani a livello nazionale ed internazionale. Da anni anche gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado Giuseppe Capua di Melicuccà (RC), partecipano alle succitate iniziative sotto la guida del Prof. Natale Todaro, ottenendo notevoli successi e registrando inoltre una ricaduta altamente positiva sugli apprendimenti. Anche quest’anno, dunque, i discenti della succitata Scuola hanno conseguito un importantissimo successo, vincendo il Secondo premio nazionale nella sezione creativa.

Le Classi: I, II e III F, si sono cimentati nella produzione di elaborati che hanno riguardato: favole, interviste agli elementi della natura e racconti sempre incentrati sul comportamento che l’uomo dovrebbe tenere nei confronti dell’ambiente. Gli elaborati dunque sono stati apprezzati in modo positivo dalla giurìa di qualità del concorso stesso. Questo successo che non è il solo ma uno di una lunga serie, quest’anno assume un’importanza particolare, in quanto, ricorre in una fase particolarmente delicata e difficile per via dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Pianeta. Il tema di quest’anno è stato incentrato sulla resilienza ed a tal proposito specialmente i giovani stanno dimostrando di avere grandi valori e di prestare grande attenzione al tema della salute di ciascun individuo. Un grande ringraziamento va a tutta la Comunità Melicucchese ed in particolar modo all’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Emanuele Oliveri che ha dimostrato ancora una volta grande vicinanza all’intera comunità scolastica.

Inoltre si ringraziano gli alunni che hanno dimostrato di partecipare attivamente e costruttivamente alle succitate attività ed a tutte le iniziative intraprese dall’Istituzione scolastica. Inoltre un altrettanto forte ringraziamento ed un incoraggiamento a continuare a resiliere va ai genitori che in questi particolari momenti con grandissimi sacrifici sostengono i loro figli ed i docenti nel difficile ma soddisfacente lavoro nelle attività della didattica a distanza.

In conclusione, si può tranquillamente affermare che la nostra è una piccola Scuola ma con un grande cuore e continuerà nel percorso intrapreso, formando generazioni all’altezza di costruire un mondo più giusto ed ecosostenibile.