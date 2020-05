Il contadino di Nocellari che sposò una fata di Melia

Frammenti di favola meliotaLa lunga quarantena in parecchie case ha dato occasione di fare pulizie. La cosa positiva di rimettere ordine nell’archivio di chi da anni è appassionato di storie, ed è cresciuto prendendo nota di tutte quelle tra le più carine, sono le belle sorprese che il rassettare può riservare. È così che è saltato fuori qualche frammento di una favola meliota, il quale grazie ai social ha preso sempre più corpo in queste ultime settimane. Grossomodo qui la riproponiamo con le sue piccole varianti.

«Una volta tanto tempo fa nelle grotte di Tremusa, o forse a Scrisi, vivevano delle fate dispettose, le quali la notte si divertivano a scombinare i timogni, i covoni di grano, del contadini melioti. Uno di questo che abitava a Nocellari, una notte si appostò e riuscì a catturare una di queste fate e per quanto era bella se la sposò. La fata si adeguò alla vita coniugale e la coppia ebbe anche una figlia, od un figlio dicono alcuni. Regnava la felicità, ma c’era una nota stonata. La fata rimaneva per tutto il tempo muta, perché le fate, creature dalla voce celestiale, con gli umani non parlavano. Il marito, istigato dai fratelli, smaniava nel volerla ascoltare cantare, senza però mai riuscirci. Allora escogitò uno stratagemma: prese la propria figlia e fece come nel volerla gettare tra le fiamme del forno. La fata vedendo la sua piccola in pericolo, lanciò un urlo gettandosi a salvare l’innocente creatura, e, resasi conto dell’inganno, proferì al marito le seguenti parole: “non ne hai voluto bene ed adesso non ne avrai”. Così disse e così la fata e la bambina svanirono d’incanto, lasciando solo il contadino, il quale senza più l’amore di una famiglia trascorse la vita triste e solo in una casa vuota e fredda».

La favola è molto bella e vuole insegnare a chi l’ascolta di apprezzare ciò che si ha, poiché se ci si lascia cadere vittima dalla smania di volere sempre di più, si vivrà sempre infelici e col rischio di perdere tutto e per i motivi più frivoli. Un ottimo esempio di saggezza popolare giuntoci da Melia.

Il primo frammento risale all’estate 2006, raccontato dal compianto Giacomo Falcone. Il secondo è dell’inverno 2018, raccontato da Mattia Sgarlata. Anche una signora anziana di cui non ricordo il nome me lo raccontò tempo fa. Gli appunti sono stati ora integrati grazie ai suggerimenti giunti dal web, tra cui si segnala il prezioso aiuto di Paola Calabrese e Rosa Sgarlato.

Francesco Ventura