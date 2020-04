A Bagnara si ricorda il pio transito del servo di Dio monsignor Tommaso Maria Ruffo: apprezzata l'iniziativa della pia unione di Santa Cecilia

Ruffo - BagnaraMolto apprezzata l'iniziativa della pia unione di Santa Cecilia che si conclude oggi. Questo pomeriggio sia nella cittadina del basso tirreno che a Bari si ricorda il pio transito del servo di Dio monsignor Tommaso Maria Ruffo. In questo momento di pandemia si vuole ricordare l'arcivescovo del capoluogo pugliese, che fu l'unica autorità ad intervenire in occasione dell'epidemia di peste sul finire del 1690 ed i primi del 1691.

Sun lasciò mai il popolo barese attuando iniziative quali; istituìre un centro di soccorso per la distribuzione di viveri e medicinale nel palazzo arcivescovile, recarsi giorno e notte al capezzale dei moribondi per confortarli e, quando, dopo la peste venne la carestia, fondò un monte di pietà per aiutare i bisognosi. Anche quest'anno, ma in modo diverso dal passato, la Pia Unione di Santa Cecilia si è prodiga per fare conoscere questo illustre figlio di Bagnara. Nei giorni scorsi sono stati pubblicati nella pagina facebook del pio sodalizio alcuni video descrivendo il carisma del Santo bagnarese. Domenica scorsa è stato offerto un breve racconto della sua vita e delle sue opere, il canonista dott. Daniele Nigro si è occupato della narrazione, a seguire c'è stata la preghiera per monsignor Ruffo approvata da Sua Eccellenza monsignor Francesco Cacucci arcivescovo di Bari-Bitonto. Lunedì invece si è parlato di “carità e assistenza ai bisognosi virtù di un Santo”, la riflessione è stata curata da padre Francesco Lanzillotta OFM e sempre alla fine è stata recitata la preghiera per mons. Ruffo. Ieri, ci si è soffermati sulla Santità nel vecchio testamento con il salmo 23 messa poi a confronto con il modello di Santità nel nuovo testamento: il martirio del primo Santo. Particolarmente apprezzato il video con la preghiera recitata dai bambini. Oggi si conclude, alle 17,00 con l'intervento di S.E. Mons. Cesare Di Pietro vescovo ausiliare di Messina, che parlerà della santità attraverso il superamento dei limiti umani che ci avvicinano e ci rendono uniti al divino. Alle 18,00 in diretta dalla cripta della cattedrale di San Sabino a Bari dove sono custodite le spoglie mortali di mons. Ruffo ci sarà la Santa Messa che si può seguire in diretta anche dalla pagina facebook: parrocchia cattedrale vita di comunità. Il maestro Vincenzo Panuccio che guida il sodalizio è soddisfatto dalla larga partecipazione che c'è stata fino ad oggi, ha così commentato: << Sono state centiaia i visitatori della pagina che in questi giorni hanno partecipato con noi in un modo particolare a quest'evento molto importante per la nostra comunità, ringrazio S.E. Mons. Cesare Di Pietro per la sua disponibilità e la sua vicinanza, ed ancora Padre Francesco Lanzillotta e mons. Francesco Lanzolla per la loro disponibilità, ed ancora l'amico il professor Daniele Nigro che ancora una volta ci ha donato la sua profonda conoscenza della vita e delle opere di mons. Ruffo. Un ringraziemento va al tecnico del montaggio Domenico Bagnato, a tutti quelli che si sono prestati nella lettura e nella recitazione e nel canto, un gruppo ben affiatato che ha prodotto un lavoro molto apprezzato. Ci auguriamo presto di potere effettuare il pellegrinaggio a Bari, cosa che ogni anno facevamo in questo periodo e, che speriamo di poter fare nel mese di settembre, quando si ricorda la nascita del servo di Dio mons. Tommaso Maria Ruffo>>.

Mariacarmela Fiorenza