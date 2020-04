Lo Scaffale Viola: Alba e Tramonto di Antonia Assunta Paladino

Alba e TramontoUn nuovo volume arricchisce la costituenda Biblioteca Comunale di Scilla. Si tratta di “Alba e Tramonto”, l’ultima raccolta di poesie di Antonia Assunta Paladino. Edito nel 2004 per i tipi di “Giuseppe Piria Editore”, l’opera si divide in due parti, “Ricordi” e “Stati d’animo”, per un totale di cinquantasette componimenti. Il primo, “Viaggiando verso il mio paese”, rileggendolo possiede ancora più enfasi, poiché si ricollega all’ultimo ritorno prima della morte. Fu infatti in un assolato sabato di fine maggio di quindici anni fa che Antonia Paladino tornò da Pescara al suo paese natale, per presentare questo suo testimone di maturità poetica.

«L’amore corre nel cuore | come barca che altalena | sull’onda. | Il verde fogliame dei limoneti | muove profumi di zagara, | schiuma marina avvolge | come bianca cipria osannante | l’aria, affannosa di calore. | E il cuore si ferma incantato | sull’onda filtrata | del caro ricordo | di giovinezze trascorse …». Sembra in questi versi quasi costeggiare l’autostrada del sole, con uno sguardo sul Tirreno, mentre le sue acque richiamano sempre più a Sud, entro in territorio scillese passando per «i limoneti» di Favazzina, percorrere l’autostrada per poi entrare al paese, quasi tuffandosi tra le due ali di zagara offerte degli alberi cingenti i lati di Via Libertà. E quel «cuore (che) si ferma incantato» cosa può essere se non la comune reazione d’ognuno a quella distesa azzurra, offerta da una Marina Grande osservata dall’alto di piazza San Rocco? Descrizione più vivida non poteva essere. Pregnante nello stile della Paladino l’elemento religioso, rivelatore di una volontà nel lasciare «un’esperienza di vita, di amore, di fede e di speranza nella grazia di Dio».

L’associazione “Famiglia Ventura” ha ritenuto opportuno acquistare questo ormai raro titolo, così da dotarne la Biblioteca che porterà il nome dell’autrice, primo sindaco donna di Scilla e fondatrice di quella che fu nel dopoguerra l’allora Biblioteca Popolare di Scilla.

Francesco Ventura