Parte la macchina organizzativa del Premio Simpatia della Calabria 2020

lanificio-leo-2Il Direttivo dell’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato è già al lavoro per l’organizzazione della quattordicesima edizione del “Premio Simpatia della Calabria”, durante la quale verranno insigniti illustri personaggi che onorano la nostra Regione in Italia e nel mondo.

In attesa di altre ufficializzazioni, ecco i primi importanti nomi che faranno parte della classe degli insigniti 2020:

- lo scienziato Roberto Furfaro, prof. di Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali e direttore dello Space Sistem Engineering Laboratory dell'università dell'Arizona (il centro con cui la NASA collabora per realizzare i progetti più importanti e complessi);

- il Lanificio Leo di Soveria Mannelli, dal 1873, la più antica fabbrica tessile della CALABRIA.