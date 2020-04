BAGNARA CALABRA Ottima riuscita per l’iniziativa “Volando fra i libri” maratona di lettura promossa dall’associazione "Insieme per riaprire la città"

Daniele Parrello legge - La vera storia del lupo cattivo"Ottima riuscita per l’iniziativa “Volando fra i libri” maratona di lettura promossa dall’associazione Insieme per riaprire la città. Il 23 aprile ricorre la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, questa data da qualche anno viene scelta, oltre che per celebrare il libro e la lettura, come inizio del Maggio dei libri mese interamente dedicato alla promozione della lettura.

L’associazione IRC da sempre aderisce alle attività promosse, a livello nazionale, dal Centro del libro e della lettura, così, anche quest’anno, in modalità differente per via della pandemia che sta colpendo l’Italia e il mondo, ha voluto rimanere fedele ad un amore che va oltre ogni confine: quello per la lettura. Giovedì 23 aprile dalle 10:00 alle 23:00 la pagina Facebook LIbrandosinvolo- Il Maggio dei libri ha accolto e pubblicato le letture di ventisei lettori. Sono stati letti ventinove libri e ottenute oltre duecento condivisioni. Questi numeri testimoniano il desiderio di raccontare, degli scrittori intervenuti; di ascoltare, degli uditori intervenuti, ma soprattutto di condividere. I volontari, gli amici delle associazioni, insieme alle persone vicine hanno offerto un contributo personale, prestato la voce e realizzato le letture proposte. Un ringraziamento speciale da parte dell’associazione allo scrittore Domenico Dara che ha letto in anteprima il suo "Malinverno", di prossima uscita per Feltrinelli. IRC ringrazia immensamente per questo dono prezioso. L’associazione ha testimoniato che la voglia di fare quando nasce da un desiderio del cuore supera barriere e difficoltà e l’amore per i libri può diventare virale."

Red