L'idea di Nelson Carrilho: nuovi Bronzi di Riace... e non solo

Il sindaco Alfarano e lartista MosciattiUn gruppo scultoreo dell’artista caraibico-olandese Nelson Carrilho troverà collocazione nel prossimo biennio nel territorio metropolitano reggino. È una storia iniziata a Riace nell’aprile 2019 su spinta di Chiara Scolastica Mosciatti, artista ed attivista marchigiana emigrata ad Amsterdam, sulla scia dell’esperienza di accoglienza per migranti condotta dall’ex sindaco Domenico Lucano e la relativa discussa sospensione.

«L’idea è di plasmare dei nuovi Bronzi per Riace, grazie alla sensibilità manifestata dal maestro Carrilho, tra i più importanti artisti della diaspora afro-caraibica. Si era cominciato a lavorare ad un riadattamento dell’opera “The Carriers from Afar”, collocata nel 1989 ad Amsterdam, per una sua versione riacese capace di colmare il vuoto lasciato dagli eroi esposti al Museo Archeologico di Reggio – spiega la Mosciatti – Il progetto ha però avuto una forte battuta d’arresto dopo l’ottobre dello scorso anno, quando tre delle sculture bronzee in esposizione temporanea a Riace sono state rubate. Dopodiché è venuto meno il supporto istituzionale in loco, un vuoto colmato a febbraio 2020 grazie all’intervento del Comune di Camini. Questo supporto ha rianimato i lavori per realizzare un protocollo tra Calabria e Paesi Bassi. Ora la mia cornice di azione è il 2022, ovvero il cinquantenario della scoperta dei Bronzi».

Il sindaco di Camini Giuseppe Alfarano ha sottolineato i principi di interdipendenza e mutualità che animano la sua azione di supporto istituzionale alla Mosciatti. «Non è prioritario che Camini sia tra i diretti beneficiari di opere d’arte, quello che a me preme è essere propulsore di reti di interconnessione a diverso raggio, che permettano azioni di supporto su settori diversi. Per esempio le relazioni con l’Umbria ci hanno permesso recentemente di riconvertire le attività di un laboratorio tessile legato ai rifugiati. Confido che una rete regionale per un progetto artistico internazionale possa portare molto beneficio alla Calabria».

Francesco Ventura