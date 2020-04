Il museo (immaginato) del mito di Scilla chiama Ischia

Ischia -Scilla Unire Ischia a Scilla, un dialogo tra la perla della Costa Viola e la punta di diamante del turismo partenopeo è possibile? Sì, se attraverso un Museo del Mito … ben immaginato! Era il 1906 quando lo storico francese Philippe Champault pubblicò a Parigi il suo saggio “Fenici e Greci in Italia”, in cui elaborò una sua teoria dell’Odissea.

Il punto di partenza della ricostruzione geografia del poema epico in chiave campana è la terra dei Feaci, Scheria, che secondo Champault è una sublimazione della colonia di Pithecusa, ad Ischia, frutto di una alleanza tra popolazioni calcidesi e fenicie. Confermando nello Stretto di Messina la collocazione di Scilla e Cariddi, la descrizione epica assume il ruolo di portale d’ingresso al mare fenicio: il Tirreno. I mostri della narrazione mitologica sarebbero in realtà una allegoria dei corsari, i quali, in un’epoca in cui i commerci nel Mediterraneo erano ben lungi da conoscere gli agi della Pax Romana, armati sino ai denti si lanciavano in scorribande ai danni dei bastimenti mercantili, ricchi ed inermi.

Secondo lo Champault il poema servì anche per rafforzare ed amplificare antiche leggende su pericoli legati a terribili mostri tra le marinerie mercantili greche e d’oriente. Facendo leva sulla credulità popolare infatti, si puntava a smorzare gli entusiasmi degli equipaggi rivali a sconfinare in acque su cui i Fenici avevano tutto l’interesse a mantenere il ricco monopolio. Ancora alcune fake news ben piazzate riescono a mettere in subbuglio gran parte di noi, uomini del Duemila e dell’Occidente super avanzato, immaginate dunque agli albori del tempo quale navigante dell’Epiro o del Peloponneso, cresciuto a pane e racconti di mostri a sei teste ghiotti di carne umana, avrebbe di buona voglia intrapreso una simile avventura?

Ovviamente il saggio dello Champault è stato qui appena accennato. Si tratta di ben duecento pagine, tradotte in italiano solo nel 1999 sulla scia lunga dell’importante rinvenimento archeologico legato alla storia di Pithecusa, nel 1995, ossia la rinomata “Coppa di Nestore”, recante un’iscrizione metrica ad Afrodite. Giova sottolineare come la pubblicazione si stata condotta su forte impulso degli imprenditori ischitani, sensibili alla cultura ed anche lungimiranti nel volere diversificare la propria narrazione turistica. Sarà una buona pratica utile pure ai colleghi scillesi? Alla prossima puntata!

Francesco Ventura