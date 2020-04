Inizia il tour nel museo (immaginato) del mito di Scilla

Museo Immaginato - ScillaAppena qualche mese fa il Comune di Scilla ha con la delibera n.7/2020 ha approvato un progetto per il restauro dei locali dell’ex “Vertigine”, sottostanti Piazza San Rocco. Il bando riguarda una prima fase meramente edilizia, la quale lascerà uno spazio vuoto in attesa di essere riempito di contenuti e significati. “Costa Viola News” in anteprima ed in esclusiva vi propone un tour all’interno del Museo che potrà essere, offrendovi una visita guidata immaginaria tra le diverse anime di Scilla, vicine e lontane, snocciolate in un viaggio tra lande ghiacciate, lidi familiari, deserti roventi e scoprire una Scilla non convenzionale anche solo girando l’angolo dell’orizzonte quotidiano.

Un Museo del Mito di Scilla dovrebbe fungere da catalizzatore per sprigionare il potenziale internazionale di uno dei borghi tra i più belli d’Italia e tra i più ricchi di cultura al mondo, il quale forte del proprio mito odisseico e delle sue rielaborazioni in epoca tarda, ha tutte le carte in regola per porsi quale parigrado al fianco delle Piramidi in Egitto, del Taja Mahal in India o del Chichén Itzá in Messico. Si tratta di paragoni concettualmente troppo arditi oppure di legittime ambizioni? Il confine tra queste due interpretazioni è spesso labile ed è la sfida che ci accompagnerà delle prossime settimane. Dopo le “Interviste della Biblioteca” un nuovo ciclo di approfondimento culturale vi farà compagnia e si proporrà di allietare questi giorni di quarantena, difficili e monotoni, in cui tra le molte privazioni si annoverano anche lo spegnersi della fantasia e con essa la speranza di un migliore.

Il materiale impiegato sarà in buona parte attinto dai lavori del terzo Convegno “Franco Mosino”, svoltosi il 3 novembre 2018 presso il Castello Ruffo, il cui tema del dibattito era “Scilla: tra autori ed autrici dell’Odissea”. Nel rinnovarvi come di consueto una buona lettura, vi diamo il benvenuto nel Museo (immaginato) di Scilla, prossimamente e solo per voi su “Costa Viola News”.

Francesco Ventura