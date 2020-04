È uscito su Amazon “La fioritura dei tulipani - appunti della quarantena” di Vincenzo Laurendi

1 1 cover la fioritura dei tulipaniDal buio della quarantena causata dal COVID-19, una piccola luce nasce dall’inventiva, dal “coraggio di creare”: il nostro collaboratore Vincenzo Laurendi ha infatti pubblicato sulla piattaforma Amazon il suo nuovo libro, “La fioritura dei tulipani - appunti della quarantena”. Il libro, già disponibile, per il momento sarà soltanto in formato digitale, ed è acquistabile all’indirizzo https://www.amazon.it/dp/B08776X8BX

Ambientato ad Amsterdam nel 2020, narra di un broker dell'alta finanza olandese, figlio d'arte, dedito a nottate piccanti con decine di ragazze, fin quando non conosce una bella dottoressa d'origine albanese, neospecializzanda in pneumologia. Tra i due nasce subito intesa, grazie ai discorsi su anime giapponesi come Rozen Maiden o Fate/stay night, saghe come quella di Star Wars e degli Avengers o serie tv come Game of thrones, ma anche sulla cucina italiana e le piccole sfiziosità che la capitale oranje ha da offrire. Il ragazzo è però frenato da un oscuro segreto, il loro sentimento fatica a nascere, e la pandemia da COVID-19, scoppiata perentoriamente, sembra la mazzata finale. Il dramma medico e la clausura forzata della quarantena si mescola alla magia dei sogni e... uno spiritello dispettoso. Un romanzetto che cerca di ritrarre le condizioni dei dottori e dei quarantenati durante quest'epoca difficilissima, che parla soprattutto di speranza, in cui si piange, ma si ride anche, e si riflette. Fiaba e realtà, oltre ai sogni, sono i veri protagonisti del libro. Il quale dice anche che, spesso, nulla è come sembri, e che prima di giudicare bisognerebbe conoscere le persone al di sotto della superficie.

In attesa della presentazione del precedente libro “Sìn vergüenza - prontuario acido sulle contraddizioni (in)umane”, bloccato dal DCPM dell’8 marzo, l’autore invita ad acquistare e leggere questo romanzetto, soprattutto perché ha deciso che la metà dei proventi andranno alla Protezione Civile, che insieme ai nostri operatori sanitari sta lavorando alacremente su questa incresciosa e surreale situazione che coinvolge tutti noi.