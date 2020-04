@Arhal90: la scrittura emozionale a firma di Valentina Nastasi

La potessa Valentina NastasiLa scrittrice palmese Valentina Nastasi da sabato 18 alle ore 18 terrà sulla piattaforma ZOOM il suo corso di scrittura emozionale, con iscrizione gratuita e disponibile in lingua inglese, spagnola ed ovviamente italiana. L’iniziativa nasce per alleviare tramite una programmazione culturale questo periodo di quarantena.

«Il momento è difficile e vorrei potere aiutare le persone ad analizzare e gestire le proprie emozioni, soprattutto quelle negative attuali, tramite la scrittura – spiega Valentina Nastasi – Sfogare l’ansia attraverso il racconto, la tenuta di un diario, può aiutare a superare tristezza e rabbia, sia durante la quarantena così come nella vita di tutti i giorni. Ringrazio il mio amico Javier Morales, presidente dell’associazione “Amigos de Europa”, per avermi stimolato nell’avviare il corso, il quale sarò gratuito e multilingue. Il mio piccolo contributo in una pandemia che qui in Europa colpisce soprattutto Italia e Spagna. Spero possa essere un sollievo, soprattutto a chi vive questo periodo in solitudine e lontano dai propri cari».

Sui canali social di Valentina Nastasi, nickname @Arhal90, regolarmente vengono condivisi i suoi componimenti, attualmente raccolti nella collana “Haiku”, mentre è in prossima pubblicazione il suo primo libro. Diplomatasi al Liceo Classico “Nicola Pizi” di Palmi, dove già ebbe modo di dimostrare il proprio talento nella poesia classificandosi tra i primi qualificati nei concorsi letterari “Ermelinda Oliva” e “Emilio Argiroffi”, ha proseguito gli studi umanistici durante la formazione universitaria, svoltasi tra Italia e Spagna, maturando esperienza in ambito psicologico e copywriter.

I riferimenti per aderire al corso di scrittura emotiva sono disponibili al link: https://us02web.zoom.us/j/88651577879 (ID 886-5157-7879).

Francesco Ventura