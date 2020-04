Ventura: il binomio tra idee ed azione per la Biblioteca di Scilla

Il presidente Francesco Ventura«Sono riconoscente nei confronti di “Costa Viola News” per la possibilità offerta di ospitare le interviste della costituenda Biblioteca Comunale di Scilla in questo periodo di fermo obbligato dall’emergenza coronavirus, grazie alle quali abbiamo potuto offrire alla cittadinanza scillese un assaggio di quello che vorremmo fosse la loro prossima e tanto attesa nuova istituzione culturale».

Con queste parole il presidente Francesco Ventura dell’associazione “Famiglia Ventura” commenta le sette interviste in cui sono state esposte proposte sulle attività in grado di rendere vitale ed autonoma la futura Biblioteca scillese.

«La dotazione scientifica donata al Comune offre opportunità interessanti nel campo delle Olimpiadi di matematica e fisica, come esposto da Francesco Genoese, le quali sono concrete e realizzabili sull’esempio del “To ddomadi greco” illustrato da Freedom Pentimalli – spiega Ventura – Lo spirito con cui si era impostata la conferenza del 21 marzo era quello di offrire in parallelo il binomio idea ed azione, dimostrandone la fattibilità tramite modelli già operativi, come ad esempio l’esperienza raccontata da Bruna Triveri del gruppo “Nati per Leggere” dell’area grecanica. La lettura prescolare è un’attività prioritaria da riproporre sulla Costa Viola in modo analogo a quanto svolto nella Jonica».

Una Biblioteca per leggere e studiare, con la peculiarità della matematica, la quale però non è esclusiva. Ciò lo dimostra lo spazio dedicato all’arte, con la Scuola Scillese esposta da Marta Toma e l’approfondimento su Carmine Pirrotta svolto da Santina De Marco, oppure la valorizzazione dell’esperienza del cantiere scuola nella Chiesa dello Spirito Santo condotto da Salvatore Palmeri.

«Le biblioteche sono depositare della storia, dei fatti e delle scoperte di tutte noi. Tengono traccia del passato e degli ideali del futuro. Danno l’opportunità di un assaggio della vasta conoscenza maturata dalla nostra civiltà – conclude Ventura – Questi sono i motivi per cui ne sono affascinato e per cui da molti anni con l’associazione contribuiamo a crearne e rafforzarne in tutto il territorio metropolitano. Chi più di Scilla ha bisogno di una biblioteca per adempiere a questo ruolo? Sono felice di sapere che essa funzionerà anche grazie a persone come Annie Giacobbe, professionisti in erba con competenze formidabili da mettere a disposizione della propria comunità».