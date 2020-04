Buone pratiche: il To ddomadi Greko nell'intervista a Freedom Pentimalli

Freedom PentimalliFreedom Pentimalli, trentenne di Sant’Eufemia, laureato in lingue, ha coprodotto il documentario “Kalavrìa, la terra dei Greci di Calabria” col regista Davide Carbone. È consigliere di “Jalò tu Vua”, tra le più longeve organizzazioni ellenofone operanti nella Jonica.

«Il greco di Calabria ha una storia millenaria, ma , con una comunità madrelingua ridotta a meno di cento parlanti dall’età media molto alta, è tra le lingue minoritarie più a rischio in Italia ed in Europa – commenta Pentimalli – Rivitalizzarla è una questione di militanza, richiede un impegno quotidiano e costante, di cui negli anni “Jalò tu Vua” ha tentato di farsi carico semplicemente parlando greco in quante più occasioni possibili, soprattutto coi parlanti anziani, in modo da garantire una continuità intergenerazionale».

Freedom Pentimalli è uno degli attivisti di punta della campagna “An me platezzise zio / Se mi parli vivo”, attraverso la quale è stata effettuata una raccolta fondi con cui finanziare nel periodo invernale lezioni di lingua greco calabra a Condofuri e nei quartieri grecofoni di Reggio Calabria.

«Il “To ddomadi greko” è una settimana intensiva di scuola estiva di greco calabro, ideata dall’associazione “Jalò tu Vua” per rafforzare ed ampliare la base dei parlanti. Giunta alla sua sesta edizione, è iniziata come un evento locale ed attira un centinaio di iscritti da tutta Europa – spiega Freedom Pentimalli – La scuola ha la sua base a Condofuri Marina e si dirama su tutto il territorio Jonico, alternando le lezioni ad escursioni nei borghi in cui la lingua ha le sue radici e comunità, generando anche un indotto all’economia locale. Da tre anni il Dipartimento di Lettere dell’Università di Messina ha siglato una convenzione con l’associazione, per assegnare 2 CFU agli studenti frequentatori della scuola. Una dottoranda ed una ricercatrice dell’Ateneo si erano iscritte alla scuola, ne hanno valutato l’offerta formativa e di loro iniziativa l’hanno sottoposto all’attenzione accademica. Per noi è stato un inatteso riconoscimento della qualità programma proposto».

Freedom Pentimalli avrebbe dovuto essere uno dei relatori della conferenza del 21 marzo per la costituenda Biblioteca Comunale di Scilla, illustrando come la scuola estiva “To ddomadi greko” potesse essere presa a modello già collaudato per un’auspicabile ed analoga iniziativa nella Costa Viola in area matematica.

Francesco Ventura