Gli auguri pasquali del Premio Mia Martini

Auguri Pasquali del Premio Mia MartiniL'organizzazione del Premio Mia Martini, in un momento così difficile per tutti, manifesta la sua vicinanza a tutte quelle persone che in questi anni sono entrati a far parte della nostra grande famiglia, artisti, collaboratori, ospiti e i veri protagonisti... i nostri ragazzi!!!

Speriamo di poter celebrare anche quest'anno la nostra grande Mimì. Aspettiamo di capire l'orientamento del Governo che rispetteremo per la tutela della salute di tutti. Ci auguriamo di potervi dare presto notizie circa le nuove date del Premio. Vi invitiamo perciò a seguire le nostre pagine. Nel frattempo, noi vi invitiamo a godere di questo momento di riflessione. A Pasqua il Signore risorge e porta con sé speranza, amore e gioia. Che questo sia un esempio per tutti noi.

Buona Pasqua dal Premio Mia Martini.