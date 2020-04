Marta Toma e la lezione d'arte della Scuola d'Arte Scillese

Marta TomaMarta Toma, critico e storica dell’arte, la sua famiglia ha fondato e gestisce la rinomata Galleria “Toma”, la quale al centro del Corso Garibaldi di Reggio Calabria custodisce un numero considerevole di opere di Carmine Pirrotta, di cui sogna di realizzare il catalogo ragionato. Tra i diversi incarichi ha svolto consulenze nel Polo Museale di Milano.

«Ho vissuto un’infanzia tra Reggio e Scilla, mio nonno Nicola acquistò negli anni Ottanta un terreno a Chianalea perché attratto dagli artisti che gravitavano nella Costa Viola – spiega Marta Toma – Quando a Milano ho avuto gli strumenti per approfondire quel mito che per me è stata la “Scuola d’Arte Scillese”, ho scoperto come questo mondo immenso ed intenso fosse stato ingiustamente accantonato nella storia dell’arte italiana. Pochissime sono le fonti bibliografie di una realtà da sogno di cui si stavano perdendo le tracce. Tuttora manca un evento in grado di tramandarne il ricordo. Inoltre pensando a Scilla si immagina uno scrigno millenario di mito e cultura, custode di collezioni importanti, incisioni, mappe e documenti storici di rilievo, invece la carenza di una Biblioteca ha disperso la sua storia recente. Un gap che ha privato il borgo dello strumento fondamentale a spiegare e raccontare al mondo l’essere scillese ed il potersene trasformare».

Il vantaggio di Marta Toma sta nel sapere coniugare il punto di vista datogli dall’essere sia storico d’arte e sia gallerista, con uno sguardo capace di unificare l’opera di valorizzazione con l’impresa economica.

«Il mercato dell’arte è innanzitutto coinvolgere il pubblico educandolo al bisogno del bello, cammina su un doppio binario, dove in parallelo alla cultura deve muoversi di pari passo una crescita dell’economia locale – spiega Toma – Organizzare una mostra richiede una infrastruttura alle spalle, circuiti amministrativi efficienti, ciò è addirittura più importanti dall’avere o meno finanziamenti. Senza istituzioni capaci di calendarizzare una programmazione culturale, dare le linee guida al territorio ed agli operatori locali, le potenzialità rimangono inespresse».

Marta Toma era tra i relatori previsti all’incontro del 21 marzo sulla costituenda Biblioteca Comunale di Scilla, dove avrebbe esposto la sua idea di residenze d’arte sulla base dell’esperienza maturata nel biennio 1949-50 nella “Casa Rossa” sita ancora a Marina Grande all’ombra del Castello.

Francesco Ventura