Annie Giacobbe: una scillese all'Accademia di Brera

Annie GiacobbeAnnie Giacobbe, ventiquattrenne scillese, diplomata a Reggio Calabria in restauro ligneo all’Istituto d’Arte Frangipane, è a Milano presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Lì si sta abilitando come restauratrice dei beni culturali, specializzandosi in manufatti librari ed archivistici, sia cartacei che pergamenacei, materiali fotografici, cinematografici e digitali. Divide le sue giornate tra lezioni e laboratori, dove si compiace di mettere mano a pezzi unici del passato.

«La scintilla col restauro è nata alle superiori e ho creduto in questa mia passione, ho ricercato a lungo un profilo professionale in linea coi miei sogni e l’ho trovato all’Accademia di Brera. Il giorno in cui ho scoperto di aver superato i test d’ingresso è stato uno dei più emozionanti e felici della mia vita – spiega Annie – Il fascino dei libri, e soprattutto della fotografia. sta anche nei materiali che li hanno tramandati, i quali a chi sa interpretarli possono raccontare storie al pari dei loro contenuti. Lavorare su pezzi unici del patrimonio artistico italiano è entusiasmante: quotidianamente tocco la storia!».

Lo scorso anno Annie ha ottenuto la sua prima pubblicazione scientifica, come coautrice in un progetto sulla digitalizzazione degli indici delle maestrie della rivista “Arte Italiana Decorativa e Industriale risalente alla fine dell’Ottocento”. È molto cauta nello spiegare i suoi lavori, molte sono collezioni private sottoposte a vincoli di riservatezza, e comprende bene il suo privilegio nel poterle anche solamente toccare.

«Mi è dispiaciuto lasciare Scilla, questa mia professione ha in Italia pochissimi centri attrezzati per affinare la tecnica e maturare esperienze pratiche inapprendibili dai libri. I restauratori di Brera sono rinomati in tutto il mondo – conclude Annie – A me piacerebbe molto tornare nella mia terra, per lavorare mettendo a frutto la mia formazione e creare benefici per la mia Calabria. Sono molte le opere che si potrebbero e dovrebbero restaurare ma purtroppo mancano i laboratori e le risorse per affrontare questi progetti. Il mio sogno è quello di poter un giorno raccontare la meravigliosa storia scilla, attraverso i documenti storici sparsi per il mondo, raccogliendoli e connettendoli... un’impresa tanto ardua quanto affascinante».

Annie era tra i relatori dell’ormai ben nota conferenza del 21 marzo sulla costituenda Biblioteca Comunale di Scilla, con un intervento sui fondi antichi legati a Scilla. Un incontro rimandato al dopo coronavirus.

Francesco Ventura