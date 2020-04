Scilla negli scritti del biologo Lazzaro Spallanzani

Lazzaro SpallanzaniIn questi tempi di coronavirus l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive a Roma è ben noto a tutti, entrato nel quotidiano dei telegiornali col semplice nome di “Spallanzani”, dovuto al biologo reggiano a cui l’infrastruttura è intitolata per onorarne gli studi svolti nel corso del Settecento.

Ma in pochi ricordano come Lazzaro Spallanzani nell’autunno del 1788 stesse compiendo alcune delle sue ricerche proprio in riva allo Stretto, dove il 14 ottobre a bordo di una feluca partita da Lipari si affacciò ed ammirare Scilla, anch’essa ancora ferita dal terremoto del 1783 che tanta sciagura portarono su Reggio e Messina, i cui marinai della lenta imbarcazione gli «mostravano con dito teso» l’imponente rocca di odisseica memoria. Spallanzani ne rimase di certo colpito, tant’è che annotò ciò nel suo saggio “Viaggi alle due Sicilie”, dove riporto le sue osservazioni naturalistiche al riguardo.

A distanza di quasi due secoli e mezzo, questa informazione marginale nella vita dell’illustre scienziato, si spera porti conforto morale e nuova fiducia alle popolazioni dello Stretto, consapevoli di come anche nell’Istituto in cui più che altrove si combatte la pandemia da coronavirus, c’è residuale un cenno dell’armonia scrutata dallo Spallanzani innanzi a Scilla. Un augurio affinché tutti si possa presto tornare alla normalità ed alla bellezza delle nostre vite di tutti i giorni.

Francesco Ventura