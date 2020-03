BAGNARA CALABRA Pia Unione Santa Cecilia: Rinviato a data da destinarsi l'oratorio sacro “A Passiuni r'ù Signuri”

A passiuni ru SignuriBAGNARA CALABRA - L'Associazione Musicale città di Bagnara in collaborazione con la Pia Unione di Santa Cecilia aveva programmato in occasione della conclusione della quaresima di mettere in scena l'oratorio sacro “A Passiuni r'ù Signuri”. Vista la situazione, non sarà possibile come da programma portare in scena l'opera del maestro Vincenzo Panuccio, pertanto si è stabilito che le previste esibizioni saranno spostate in altre date utili, quando l'emergenza sanitaria sarà conclusa. Negli anni passati, l'orchestra di fiati cittadina ci accompagnava in questo particolare periodo liturgico proponendo brani quali: Le sette parole dell'agonia di nostro Signore Gesù Cristo. La Desolata, Cuore Trafitto ed infine in lingua dialettale A passiuni. Erano appuntamenti molto seguiti, anche perchè grazie alla musica ed al canto non solo si riproponevano pagine musicali bellissime ma si rivivevano i momenti più importante della passione di nostro Signore.

Il maestro Panuccio con alcuni ragazzi, ha trovato una soluzione per non mancare l'appuntameno quaresimale. La musica. Il canto. L'arte, non si ferma e quindi grazie all'aiuto di alcuni ragazzi a partire da oggi nella pagina facebook della Pia Unione di Santa Cecilia sarà possibile ascoltare l'oratorio. Ogni giorno saranno proposti alcuni momenti della passione, oggi si può ascoltare dell'agonia di nosto Signore nell'orto del Getzemani e il suo arresto. Il Cd contenente tutta la passione prodotto lo scorso anno da Musitalia si può acquistare attraverso tutte le aziende di commercio elettronico operanti sul web.

Ha poì commentato il maestro Panuccio: “Viviamo questi momenti difficili ancorati alle nostre tradizioni, purtroppo quest'anno non potremo essere tutti insieme per vivere comunitariamente ciò che i nostri avi ci hanno tramandato. Per questo ci siamo attivati per trovare delle soluzioni che ci consento di non perdere un momento della nosta vita.” Oltre alla quaresima con i suoi millenari riti, con molta probabilità anche i riti pasquali non ci saranno. Fortunatamente abbiamo tutti i mezzi tecnici che ci consentiranno di rivedere quanto fatto in passato e che la “peste” dei nostri tempi non cancellerà.

Mariacarmela Fiorenza