Lo Scaffale Viola: "All'ombra dell'anima" di G.D. Ciano

1 1 Allombra dellanima di CianoLa raccolta “All’ombra dell’anima, poesie di malinconica dolcezza” scritta da Giuseppe Domenico Ciano andrà ad arricchire gli scaffali letterari della costituenda Biblioteca Comunale di Scilla. Reggino trapiantato nel bolognese ed originario di Catona, l’autore è un pluripremiato ai concorsi poetici.

Particolarmente interessante è la sua tecnica di libro nel libro, dove i frammenti della propria interiorità a tratti ritrovano una loro concatenazione, come nella sua “Trilogia del Sogno”, in cui un susseguirsi di pensieri si ricompongono in una notte ideale, tra il dormiveglia e la fantasia, le fasi del sonno, rivelatrici di pulsioni, utili a maturare nel prendere atto che si è cresciuti. Quanto mai azzeccata la definizione che il Ciano dà del poeta nell’omonimo componimento: «accecato | da infinito amore | corrotto | da lontana libertà | regala | un sorriso | offre | un pianto | ma | nell’altre aride menti | germoglierà | un pensiero?». Dei versi in grado nella loro semplicità di racchiudere il tutto di un mondo complesso e semplice come solo la poesia sa ben offrire. Il linguaggio impiegato dall’autore è scorrevole, avulso da ermetismi, quasi sussurrato, uno stile di certo autentico.

Francesco Ventura