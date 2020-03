Biblioteca Comunale di Scilla: allestimento sospeso, ma a buon punto

all - biblL’associazione “Famiglia Ventura” in sinergia col Comune di Scilla e in osservanza alle disposizioni del decreto recentemente promulgato in materia di contenimento nazionale del coronavirus ha sospeso le operazioni di allestimento della costituenda Biblioteca Comunale.

«Grazie ai volontari scillesi, tra cui ragazze e ragazzi ma anche padri di famiglia, siamo a buon punto con l’ultimazione della Biblioteca, la messa a scaffale dei libri è già iniziata lunedì e procede speditamente grazie al riordino del fondo svolto già lo scorso autunno – spiega il presidente Francesco Ventura – Contattato telefonicamente dal commissario Samuele De Lucia e dopo essermi successivamente confrontato telefonicamente coi responsabili dell’Ufficio Tecnico, si è deciso la sospensione delle attività sino al rientro dell’attuale emergenza sanitaria nazionale. Colgo l’occasione per esprimere una parola di elogia e ringraziamento nei confronti della terna commissariale, la quale, nonostante tutte le difficoltà in cui versa l’Ente sciolto, si è dimostrata comprensiva e sensibile alle iniziative culturali da noi intraprese in favore del territorio scillese».

L’associazione “Famiglia Ventura” a novembre del 2018 ha svolto presso il Castello Ruffo la terza edizione del Convegno “Franco Mosino”, dedicato al ruolo di Scilla tra gli autori ed alle autrici dell’Odissea, mentre a maggio del 2019 ha tenuto la mostra d’arte “Viribus Unitis” presso la Sala del Consiglio Comunale, unico evento extra reggino del bicentenario del latinista Diego Vitrioli, riscontrando nel Comune commissariato una puntuale ospitalità ad agevolazione dell’iniziative.

«Considerato lo stallo forzato, difficilmente riusciremo a concludere l’allestimento prima del periodo pasquale, per come previsto, nonostante i buoni progressi registrati. In compenso possiamo rassicurare la cittadinanza che dalla Sicilia giungeranno sedie e tavoli, non appena la situazione si sarà ristabilita – conclude Ventura – La nostra Associazione si occupa dal 2011 di promozione della lettura. Sino alla fine dell’emergenza provvederemo alla pubblicazione sui nostri canali social di un post giornaliero, da cui scaricare gratuitamente opere complete di narrativa per bambini ed adolescenti, un gesto simbolico a ribadire la voglia di normalità anche sul fronte culturale. L’appuntamento degli Scillesi con la loro Biblioteca è solo rinviato, non annullato».