Anche l'Associazione Incontriamoci Sempre sostiene Tropea come "Capitale Italiana della Cultura" per il 2021

Tropea Capitale Cultura2021

REGGIO CALABRIA - Anche l'Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato, nota in Calabria, e non solo, per le miriadi di attività sociali e culturali promosse nella Stazione FS di S.Caterina a Reggio Calabria, sostiene Tropea, la PERLA DEL TIRRENO, come "Capitale Italiana della Cultura" per il 2021.