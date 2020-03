Famiglia Ventura: la casetta del libro legame tra Jaracari e la biblioteca comunale

La cassetta del libro ad JeracariL’associazione “Famiglia Ventura” ha simbolicamente consegnato la “Casetta del Libro” realizzata su commissione dall’artigiana Donatella Mannuzza presso i locali della costituenda Biblioteca Comunale di Scilla, la quale avrebbe dovuto essere installata sabato scorso con un evento divulgativo nella piazzetta antistante l’impianto sportivo di Jeracari.

«Credo nell’importanza dell’elemento culturale quale strumento di coesione territoriale – spiega il presidente Francesco Ventura – Il rispetto delle disposizioni relative al contenimento del coronavirus ha purtroppo interrotto il percorso avviato dalla borgata di Melia nelle settimane scorse, obbligando il rinvio degli incontri a Jeracari ed a Solano, un quartiere decentrato ed una periferia la cui inclusione è alla base del piano gestionale bibliotecario, mettendo inoltre a rischio anche la tavola rotonda prevista il 21 marzo. La “Casetta del Libro” vuole essere quel legame simbolico tra Jeracari e la costituenda Biblioteca, un arredo urbano ad incentivo della lettura, specialmente tra i più piccoli, promuovendo lo scambio libero e gratuito dei libri. Sarà installata appena le condizioni sanitarie lo riconsentiranno, ma sappiano gli abitanti che essa è già a Scilla».

In contemporanea questo stesso sabato sono iniziati sempre all’ex stazione ferroviaria i lavori di ripristino degli interni adibiti a futura Biblioteca. Il Comune di Scilla ha per tramite del suo Ufficio Tecnico fornito un primo quantitativo della pittura e dello stucco necessari. Due sinora i pittori volontari impegnatisi in quest’opera di ripristino, si tratta degli scillesi Salvatore Briganti e Giuseppe Bova, i quali si affiancano ai giovani volontari impegnati nell’allestimento della Biblioteca che regolarmente si svolge ogni lunedì e mercoledì dalle 9 alle 16 grazie alla collaborazione del locale Comando di Polizia Municipale. Le porte sono aperte a chiunque voglia dare il proprio contributo all’ultimazione della prossima istituzione culturale scillese.