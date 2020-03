SCILLA Ventura: "Sabato incontro rimandato, ma Jeracari avrà la casetta del libro"

Locandina Biblioteca 2-01 -L’incontro divulgativo sulla costituenda Biblioteca Comunale di Scilla previsto questo sabato pomeriggio a Jeracari è rimandato a data da destinarsi. Lo annuncia in una nota Francesco Ventura, presidente dell’associazione “Famiglia Ventura”.

«Le recenti dinamiche legate alla prevenzione dal contagio del corona virus, tra cui la chiusura delle scuole e le annunciate disposizioni diramate dall’agenzie stampa relative alle raccomandazioni rivolte alla cittadinanza, impongono un rinvio dell’evento – spiega Ventura – La “Casetta del Libro” che andrà ad essere installata presso la piazzetta antistante l’impianto sportivo sarà comunque idealmente consegnata come promesso all’interno dei locali della costituenda Biblioteca Comunale, in attesa di una prossima installazione, magari durante il periodo pasquale».

La campagna divulgativa sulla costituenda Biblioteca Comunale, da intitolarsi alla sindachessa e poetessa “Antonia Assunta Paladino”, è iniziata domenica scorsa dalla borgata di Melia, con un incontro originariamente previsto il sabato precedente presso la Biblioteca Parrocchiale “Concettina Putortì”, a sua volta rimandato sempre in osservanza alle prime disposizioni diramate dalle autorità ecclesiastiche in tema di prevenzione da contagio.

«Ho avuto modo di apprezzare la decentrata Jeracari durante una mia passata esperienza lavorativa nella stagione estiva scillese – conclude Ventura – Vi è una diatriba sul se definirla un quartiere residenziale od una zona dormitorio. Propendo per il residenziale e questa “Casetta del Libro” vuole essere un punto in favore a questa tesi, quel legame simbolico tra la costituenda Biblioteca Comunale e questo rione in espansione, popolato da famiglie dei cui bambini che giocano per strada ho il piacevole ricordo. Questo arredo culturale che sarà installato in piazza andrà ad ingentilire il paesaggio urbano, un dono che spero sarà ben accolto».

Si attende l’evolversi della situazione per l’analogo incontro previsto a Solano sabato 14 marzo.

