REGGIO CALABRIA Stazione FS Santa Caterina, domenica 1 marzo nel segno della pulizia con

SanifNon conosce soste l'impegno e la determinazione dell'Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato.

Come annunciato, domenica 1 marzo è stata una giornata molta intensa: i volontari hanno pulito tutto l'impianto, provvedendo a igenizzare con prodotti particolari e mezzi speciali la piazza della Stazione, l’ingresso, la scalinata fabbricato viaggiatori, i marciapiedi tutti, le scalinate relative al sottopasso, l’intero sottopasso, ed inoltre provveduto alla rimozione di alcuni sacchi di spazzatura abbandonati da ignoti. Una giornata dedicata, con grande impegno e passione, che auspichiamo sia di sprone ai cittadini per dimostrare il proprio amore per la nostra meravigliosa città.

Dopo la piccola sosta, le attività sociali e culturali di incontriamoci sempre ripartiranno mercoledì 4 Marzo con l’appuntamento con il corso Tarantelle del Sud, diretto da Giovanna Scarfo', e Domenica 8 marzo, in occasione della giornata della donna, con un tema particolare e di carattere storico, assieme al Prof. Daniele Castrizio ed al Dott Fabrizio Sudano che ci parleranno delle “DONNE MAGNOGRECHE”. A seguire, a cura della storica Azienda Ceratti, degusteremo il nettare degli Dei, il Vino Greco di Bianco. Naturalmente non mancheranno i Dolci tipici.